Markdorf Tanja Knoblauch empfiehlt die Lachsforelle

Jeden Donnerstag steht die 20-jährige Tanja Knoblauch im Verkaufswagen ihres Vaters, um den Besuchern des Wochenmarkts in Markdorf Fisch zu verkaufen. Einer ihrer Favoriten ist die Lachsforelle.

Markdorf (büj) Es muss nicht immer Felchen sein. Auch wenn die Fangsaison für den begehrten heimischen Speisefisch in diesen Tagen begonnen hat: Tanja Knoblauch kennt auch andere überaus wohlschmeckende Fische. "Sehr lecker ist auch die Lachsforelle", sagt die junge Frau. Seit einem Jahr arbeitet sie im Geschäft ihres Vaters, der Uhldinger Fischtheke, einem Fischereibetrieb mit langen Wurzeln.

Wie so oft steht sie an diesem Donnerstag im Verkaufswagen des Fischers, um den Markdorfern frische Meeres- oder ebenso frische Süßwasserbewohner zu verkaufen. Der Markt in der Gehrenbergstadt ist freilich nicht die einzige Anlaufstelle für den rollenden Ableger der Uhldinger Fischtheke. Mittwochs steht der Wagen in Immenstaad, am Freitagvormittag in Meersburg und am Freitagnachmittag in Salem – und samstags geht es nach Tettnang.

"Das Fleisch ist schön saftig", lobt Tanja Knoblauch ihre Lachsforelle. Der etwas höhere Fettgehalt ist diesem Fisch quasi anzusehen. Er glänzt. Sein Fettanteil liegt jedoch deutlich hinter dem des Lachses. Gleichwohl erinnert die Lachsforelle mit ihrer rosaroten Fleischfarbe tatsächlich an Lachs. Sie enthält wichtige Fettsäuren. Darüber hinaus schlagen die in ihrem Fleisch enthaltenen Mineralstoffe stark auf der Gesundheitsbilanz zu Buche.

Selber isst Tanja Knoblauch die Lachsforelle gern paniert – mindestens ebenso gern jedoch einfach nur mit Pfeffer, Salz und Butter zubereitet. Die Lachsforelle will aber auch schnell verbraucht sein. Was in Anbetracht ihres delikaten Geschmacks ohnehin geschieht.

Fischfleisch sei einfach ihr Ding, antwortet Tanja Knoblauch auf die Frage, ob das Verkaufen von Fischen nicht den Appetit darauf vertreibt. "Ich bin aber auch damit groß geworden." In den Ferien ging es ganz oft noch vor Sonnenaufgang "mit dem Papa hinaus auf den See", wie die 20-Jährige erzählt. Und selbst bei niederen Temperaturen im Herbst und Winter sei das ein ganz besonderer Genuss. So blieb die Ausbildung zur Bankkauffrau bloß ein Intermezzo. Am Ende habe es sie doch wieder ins Fischgeschäft gezogen, in den väterlichen Fischereibetrieb mit Geschäft, erklärt Tanja Knoblauch.