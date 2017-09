Markdorf Tag des offenen Denkmals bietet seltenen Einblick ins Bischofsschloss

Zahlreiche Besucher haben in Markdorf den Tag des offenen Denkmals genutzt. Der Rittersaal und die Wohnräume des Bischofs im Bischofsschloss waren ausnahmeweise zugänglich.

Es geht immer um Baukultur. An jedem zweiten September-Sonntag rücken beim "Tag des offenen Denkmals" historische Gebäude ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. So auch an diesem Sonntag, als die Markdorfer in das Bischofsschloss, in dessen sogenannten Rittersaal unter dem Dach beziehungsweise in dessen mit aufwendigen Stuckarbeiten verzierten Wohnräume von Bischof Johann Franz von Stauffenberg Einblick nehmen durften. Ausnahmsweise – denn sonst finden dort nur Seminar-Gäste des allerdings nur noch wenige Wochen betriebenen Hotels Zugang.

"Ein Hauch von Volksabstimmung", sagte Gerald Wassum. Ihm kam es wie ein Votum vor, dass an diesem anfänglich eher verregneten Sonntagvormittag so viele Markdorfer den Weg zum Vorplatz des Bischofsschlosses gefunden hatten. Mit Schirmen standen sie nun da. Viele warteten auf Hermann Zitzlsperger, der schon seit vielen Jahren kundig durch die Markdorfer Baudenkmäler führt und seine Vorträge mit überaus anschaulich erzählten Geschichten aus der örtlichen Historie auszuschmücken weiß.



Gestern indes wurde Zitzlsperger krankheitsbedingt von der Diplom-Restauratorin Michaela Vogel vertreten. Ob da tatsächlich ein "Hauch von Volksabstimmung" wehte, der Wunsch sich für oder gegen den geplanten Umzug der Markdorfer Stadtverwaltung ins Bischofsschloss auszusprechen, oder ob es doch eher die günstige Gelegenheit war, die so viele Bürger in den Schlosshof geführt hatte? Zur Klärung dieses Punktes bedürfte es näherer Nachfrage. Für Jessica Bucher, 23, gab die Gelegenheit den Ausschlag. "Ich war noch nie im Schloss", erläuterte die junge Markdorferin kurz nach der Führung.

Sie zeigte sich überaus zufrieden. Über den Einblick, den sie in die Räumlichkeiten hatte nehmen dürfen, deren historischer Schmuck, deren Atmosphäre sie beeindruckt habe. Gleichermaßen angetan zeigte sich die 23-Jährige auch vom Vortrag von Michaela Vogel. "Das war ein Abriss über viele Jahrhunderte Markdorfer Geschichte", erklärte sie, "ein bisschen viele Namen vielleicht, aber sehr, sehr interessant – und kein bisschen langatmig."

Kurz und knapp musste es tatsächlich zugehen – bei Michaela Vogels gut einstündiger Parforcejagd durch mehr als 2000 Jahre Markdorfer Stadthistorie. Wobei die Restauratorin das Thema des Tages, "Macht und Pracht", zu keinem Zeitpunkt aus den Augen verlor. Den einst zur Stadtumwehrung gehörenden Turm deutete sie als Macht-Symbol, dessen Stützgebälk aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen 1230 und 1250 entstanden ist. Stadtgründer Konrad handelt damals hier zeichenhaft, baut deutlich repräsentativer als im Altschloss. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wird der viergeschossige Wohnturm aufgestockt und mit Staffelgiebeln verschlossen. Es ist schließlich Bischof von Stauffenberg, der, unzufrieden mit dem baulichen Zustand seines Meersburger Schlosses, sich einen Schlossneubau à la mode, heißt: im Stile von Versailles, wünscht. Verwaltet wurde im Bischofsschloss, so Michaela Vogels ausdrücklicher Hinweis, übrigens auch schon unter den Bischöfen.