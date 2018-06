Markdorf Tag der offenen Tür am Bildungszentrum Markdorf zeigt bunte Vielseitigkeit

Besucher nutzen das Angebot zum 50-jährigen Jubiläum und informieren sich über das Bildungszentrum.

"Eine, meine, unsere Schule" – so hat das Motto des 50-jährigen Jubiläums des Markdorfer Bildungszentrums gelautet. Für die geladenen Gäste gab es einen Festakt in der neuen Sporthalle und im Anschluss luden Schulverbund aus Werkreal- und Realschule sowie das Gymnasium zum "Tag der offenen Tür" ein. Wobei das leicht irreführend klingen muss. Denn offen war keineswegs nur die eine, die Haupteingangstür. Offen stand eine Vielzahl: Klassenraum-Türen, Mensa-Türen, Turnhallen-Türen, Fachraum-Türen – weit über 50. Und hinter einer jeden gab es für die Besucher etwas zu sehen, ja zu entdecken. Schließlich hatten alle Klassen zwei Tage darauf verwandt, interessante Unterrichts-Projekte vorzubereiten.

Eine der spannendsten Präsentationen spielte sich allerdings nicht im Klassenraum ab, sondern im Freigelände. Dort vergrub die Klasse 7b der Realschule eine "Zeitkapsel". "Wir haben uns überlegt, was uns heute wichtig ist, was wir werden wollen, welche Erwartungen wir für die Zukunft haben", erklärt die 13-jährige Jasmin. Fotos der Schüler seien ebenfalls in den fest verschlossenen Aluminium-Kasten gekommen. Die Aufschrift "Zeitkapsel", überhaupt die gesamte Konstruktion, hatte die "Norbert Merkels Talentwerkstatt" übernommen. Die Ausbildungsstätte für Industrie-Berufe gehört zu den Bildungspartnern des Schulverbunds. In 25 Jahren, so der feste Vorsatz, soll die Zeitkapsel wieder ausgegraben werden. "Und ich bin wieder dabei" erklärte Lehrerin Judith Meiner, die das Projekt zusammen mit ihrem Kollegen Richard Uhl betreut hatte.

Auf welchen Geräten Schüler dann Programmieren lernen, ist heute noch nicht abzusehen. Womöglich sind es nicht mehr jene Tablets auf denen es, von den Besuchern bestaunt, die Fünftklässler im Raum 121 nun taten. Doch sicherlich werden auch beim 75-jährigen Schuljubiläum die Waffeln und andern von den Schülern zubereiteten Leckereien ebenso gut ankommen wie am Samstag.