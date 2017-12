Markdorf Tafel-Spenden: Mit Rasierschaum und Windeln in die Kirche

Die Gruppe Caritas und Soziales der Seelsorgeeinheit Markdorf bittet die Besucher der Gottesdienste am 9., 10. und 11. Dezember darum, Hygieneartikel für die Tafel in Markdorf zu spenden.

Dass Gottesdienstbesucher Geld für den Klingelbeutel mit in die Kirche bringen, ist üblich. Am kommenden Samstag, Sonntag und Montag werden sie in der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf jedoch auch Seife, Zahnpasta, Toilettenpapier, Hygieneartikel aller Art bei sich tragen. Die Gruppe Caritas und Soziales der sechs vereinigten Pfarrgemeinden von Markdorf, Bermatingen, Ittendorf, Bergheim, Hepbach und Kluftern sammelt für Bedürftige, für die Kunden der Markdorfer Tafel. Hier werden in der Regel gespendete Lebensmittel verteilt, Gemüse und Brot sowie Milchprodukte, die ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen und daher in den Läden aus den Regalen genommen werden.

"Wir haben aber nicht nur einen hohen Bedarf an haltbaren Lebensmitteln", erklärte Günther Wieth, Vorsitzender des Vereins Zukunftswerkstatt, der die Markdorfer Tafel trägt. "Unsere Kunden fragen auch immer wieder nach Hygieneartikeln", sagt Wieth. Seine Frau Christel ergänzt: "Gerade Windeln sind teuer – wie alle Pflegemittel für Babys und Kleinkinder." So sind diese Produkte immer ganz schnell verteilt, wenn tatsächlich einmal einer der örtlichen Drogeriemärkte Babycreme, Papiertücher oder Hygieneartikel für Erwachsene spendiert.

Ob er einen Bogen zur Heiligen Schrift schlagen, ein passendes Bibelwort finden wird, weiß Pfarrer Ulrich Hund noch nicht. Doch ist er schon sehr gespannt darauf, wie viele Kirchenbesucher Einwegrasierer, Zahnbürsten und Shampoo dabei haben, wenn sie zum Gottesdienst kommen. In jedem Falle zeigt sich der Geistliche ganz begeistert von der Idee des "Caritas und Soziales"-Teams in seiner Seelsorgeeinheit. Noch größer freilich werde die Begeisterung bei ihren Kunden sein, versichern Christel und Günther Wieth vom Tafel-Laden. Wichtig sei, dass alle Artikel noch originalverpackt sind.

Gottesdienste, bei denen Hygieneartikel abgegeben werden können: Samstag, 9. Dezember, 18.30 Uhr, in Markdorf und Kluftern; Sonntag, 10. Dezember um 8.30 Uhr in Ittendorf, 9 Uhr in Hepbach, 10 Uhr in Markdorf, 10.30 Uhr in Bermatingen; Montag, 11. Dezember, 19 Uhr, in Ahausen.