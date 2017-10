Markdorf Tafel-Laden möchte mehr Unterstützung für Senioren bieten

Die Zukunftswerkstatt hat wieder einen Tag der offenen Tür im Markdorfer Tafel-Laden veranstaltet. Um eine Kundengruppe möchte sich der Verein künftig besonders kümmern: Ältere Bürger bereiten den Ehrenamtlichen Sorgen und sollen mehr Unterstützung erhalten.

Wenn der Markdorfer Verein Zukunftswerkstatt zum Tag der offenen Tür in seinem Tafel-Laden am Stadtgraben 18 einlädt, dann will er vor allem eines zeigen: Wie die Verteilung von Lebensmitteln funktioniert, die an die Grenze ihrer Haltbarkeit kommen, oder die fortgeworfen werden sollen, weil sie überschüssig produziert worden sind. Grundanliegen der 935 Tafeln in der Bundesrepublik ist es schließlich, Brot, Fleisch oder Milchprodukte billig oder umsonst an Menschen abzugeben, deren Einkommen sehr schmal ist.

Dies gelingt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass eben jene Lebensmittel von Geschäften, von Landwirten oder Betrieben der nahrungsmittelverarbeitenden Branche kostenlos an die Tafeln abgegeben beziehungsweise gespendet werden. "Wir haben ganz klein angefangen", erklärt Günther Wieth. Als Vorsitzender der Zukunftswerkstatt organisiert er die Markdorfer Tafel. Ein Geschäft, das dem langjährigen Projektleiter in der Luft- und Raumfahrt-Industrie nach wie vor liegt, auch wenn er in Rente ist. Natürlich gebe es unterdessen erheblich mehr zu koordinieren als zu Beginn der Tafel vor 16 Jahren – als es nur ganz wenige Familien waren, die von der Lebensmittelverteilung profitierten. Stärker als bisher will die Zukunftswerkstatt künftig eine Gruppe besonders in den Blick nehmen. Die Senioren sollen mehr unterstützt werden. Von sich aus würden sie nicht kommen – aus Scham oder weil sie hilflos sind. Hier bauen Günther Wieth und sein Stellvertreter Wolf Martin auf Unterstützer, auf Begleiter, die die Schwellen-Ängste abbauen, die Tür zur Tafel öffnen – nicht nur am Tag der offenen Tür.

Inzwischen zählt Günther Wieth über 200 Familien. Und die Tendenz steigt seit einigen Wochen wieder an, was Wieth und Wolf Martin indes nicht weiter bekümmert. "Mit Lebensmitteln sind wir bestens versorgt", berichtet Vorsitzender Wieth. Seit Kurzem gibt ebenfalls Lidl Friedrichshafen Lebensmittel an die Tafel ab. Neuer "Lieferant" ist zudem der Obstgroßmarkt Widemann und Späth an der Eisenbahnstraße. Überraschend erfolgreich sei auch die vor wenigen Monaten gestartete Suche nach neuen Mitarbeitern für den Tafel-Betrieb gewesen, berichtet Wolf Martin. Susi Schnekenbühl ist eine von den neuen Freiwilligen. "Weil es mir gut geht und ich anderen helfen will", erläutert sie ihre Beweggründe, donnerstags Lebensmittel zu sortieren. Demnächst gebe es außerdem ein drittes Fahrzeug, erklärt Wolf Martin, damit die Tafel-Fahrer die gespendeten Lebensmittel abholen können. Wermutstropfen dabei sei, dass die rein ehrenamtliche Tafelarbeit seit einiger Zeit immer stärker reglementiert werde. Lassen sich die Auflagen für den Umgang mit Lebensmitteln noch leicht nachvollziehen, so scheinen die – versicherungsrechtlich bedingten – Bestimmungen des Arbeitsschutzes den beiden Tafel-Leitern übertrieben.

"Was mich besonders gefreut hat", erzählt Günther Wieth: "Die Gemeinde Deggenhausertal bietet sich an, Fahrgemeinschaften zum Markdorfer Tafelladen zu organisieren." Dies sei vorbildlich. Ebenso vorbildlich, wie das Verhalten vieler Bürger, die Tafelkunden donnerstags die Mitnahme anböten, berichtet Wieth. Die Zukunftswerkstatt kümmert sich aber nicht allein um das Verteilen von Lebensmitteln im Tafel-Laden. In enger Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin an der Jakob-Gretser-Schule unterstützt der Verein bedürftige Kinder – sprachlich, sozial oder fachlich, etwa im Bereich der Naturwissenschaften.