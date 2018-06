Markdorf Stühle schleppen, Schilder malen: Die Vorbereitungen auf Tag der offenen Tür zum Jubiläum am Bildungszentrum laufen

Das Markdorfer Bildungszentrum feiert sein 50-jähriges Bestehen. Am Samstag ab 12 Uhr ist lädt der Schulverbund zum Tag der offenen Tür. Dabei präsentieren Schüler die Ergebnisse ihrer Projekte.

Markdorf – Der Schulverbund aus Real- und Werkrealschule am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) und das dortige Gymnasiums feiern am morgigen Samstag ihr 50-jähriges Bestehen. Vormittags wird es in der neuen Sporthalle einen Festakt für geladene Gäste geben. Und ab 12 Uhr laden die beiden Kollegien gemeinsam mit den Schülern zum Tag der offenen Tür ein. Vorbereitet wird das einerseits von einem mehrköpfigen Lehrer-Gremium. Auf der anderen Seite finden aber zwei Projekttage statt. Donnerstag und Freitag bereiten die Klassen des Schulverbunds und des Gymnasiums Unterrichtsprojekte vor, die vor allem den Schulalltag und diverse Themen aus dem Bereich Bildung präsentieren. Sie zeigen zudem, wie die BZM-Schüler ihre unterrichtsfreie Zeit auf dem Gelände des Bildungszentrums verbringen.

Stühle schleppen, Schilder malen

Tim Blassmann und Hendrik Just haben schwer zu tragen. Die beiden Oberstufenschüler schleppen Stühle-Stapel aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss. "Stühle fürs Café International", erklärt Tim Blassmann. Kaan Kilic, Philip Rist und Ferdinand Kortkamp haben es da schon entschieden leichter. Sie sitzen an einem Tisch vor dem Oberstufenraum und malen Schilder. "Das ist Kyrillisch", erklärt Kaan Kilic. Schließlich sollen die Speisekarten auch tatsächlich international sein. Am nächsten Tisch pinseln Schülerinnen die französischen, italienischen und spanischen Spezialitäten auf Pappe, die am morgigen Samstag die Besucher zum Kosten verlocken sollen. Und zum größten Teil bringen die Schüler die Speisen von zu Hause mit, erklärt Claudia Maginot, die sich um die Koordination der internationalen Gerichte kümmert.

"Alle Projekte sind spannend"

Veronika Elflein will sich nicht für ein einzelnes Projekt entscheiden. "Die sind alle spannend", antwortet die Leiterin des Schulverbunds, "da mag ich nicht einzelne Projekte hervorheben": Weder das Programmieren von Tablet-Computern, noch das "Boxen macht Schule", weder die naturwissenschaftlichen Experimente noch das Kino. Allenfalls die Zeitkapsel mit Zeitzeugnissen aus der Gegenwart will sie nennen – wegen ihres dokumentarischen Werts. Keinen Zweifel lässt die Schulleiterin am pädagogischen Wert von Projekttagen. "Durchs gemeinsame Planen, Organisieren und Zusammenarbeiten lernen die Schüler wie kaum sonst fürs spätere Leben", freut sich Elflein.

Stefan Ferguson, stellvertretender Schulleiter des BZM-Gymnasiums, staunt über den großen Elan, mit dem die Schüler – schulartenübergreifend – bei der Sache sind. Ihn freut, "dass Schüler, Eltern und Lehrer an einem Strang ziehen". Vor diesem Hintergrund kann er sich gut vorstellen, dass das im vergangenen Jahr begonnene Experiment "Projekttage" künftig weiter fortgesetzt wird.