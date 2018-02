vor 1 Stunde Toni Ganter Exklusiv Markdorf Stromnetzgesellschaft Seeallianz startet durch

Die Seeallianz, eine neu gegründete Stromnetzgesellschaft unter kommunaler Hoheit, startet durch. Der Zusammenschluss von fünf Kommunen des westlichen Bodenseekreises mit der EnBW-Tochter Netze BW und Stadtwerk am See soll die Qualität und Versorgungssicherheit in Sachen Stromversorgung in den Gebieten der fünf Kommunen sichergestellt werden.