Markdorf "Streicherklänge zum Advent" der Musikschule

Die Markdorfer Musikschule hat zu den traditionellen "Streicherklängen zum Advent" ins Haus am Weinberg eingeladen.

Gerhard Eberl hat den musikalischen Advent der Musikschule nicht umgekrempelt. Im Gegenteil: Er kann an die bestehenden Traditionen anknüpfen. Dazu zählen auch zwei große Konzerte seiner Schüler. Aber der neue Musikschuldirektor hat es auf den Punkt gebracht: "Ohne Weihnachtsmusik ist die Vorweihnachtszeit einfach keine richtige Vorweihnachtszeit." Was seine Schüler musikalisch unterstreichen: durch eben ihre beiden großen Auftritte.

Einer davon findet schon seit Jahren im Haus im Weinberg statt. Unter dem Motto "Streicherklänge zum Advent" treten die Geigen-, Bratschen-, Cello- und Kontrabass-Schüler auf. Teils tun sie das als Solisten, teils spielen sie im Ensemble – so wie nun am Mittwochabend. Zu einem weiteren Konzert lädt die Musikschule stets wenige Tage vor Weihnachten in der St.-Georg-Kirche Bermatingen ein. Dort allerdings ist dann der musikalische Nachwuchs aus allen Fächern zu hören.

Im Haus am Weinberg herrscht erstmal Gewusel. Da suchen noch welche nach Plätzen – möglichst günstig sollen die sein, nah am Geschehen – während andere längst sitzen, das Programm studieren oder sich mit ihrer Nachbarin unterhalten. Draußen im Flur treffen noch immer Schüler ein. Dick vermummt wegen der anhaltenden Kälte – nur ihre Streichinstrumente sind noch besser geschützt in ihren Futteralen und Kästen. Pia hat ihren Mantel schon abgelegt, in der Hand hält sie das Notenblatt für Mozarts Menuetto in G-Dur, dass sie und ihre beiden Trio-Mitspieler "schon seit drei Wochen geübt haben". Ein ganz kleines bisschen sei sie aufgeregt. Aber das sei völlig normal, erklärt die junge Geigerin.

Johannes Eckmann allerdings sagt in seiner Begrüßung kurze Zeit später: "Unsere Schüler sind immer sehr nervös vor diesem Auftritt." Ob er Recht hat oder nicht, muss hier offenbleiben. Eckmann ist Leiter des Jungen Kammerorchesters und neben Wanda-Maria Beer, Katharina Buschhaus und Andrea Diersch der Organisator der "Streicherklänge".

Sylvain Lombard, Vater gleich zweier mitstreichender Töchter, kann keine Aufregung feststellen. "Warum", fragt er, "soll ich nervös sein, wenn es meine Töchter nicht sind?" Schon von ihren Auftritten in der Schule her besäßen die beiden Mädchen eine schöne Routine. So können sich die mithörenden Eltern in aller Gelassenheit zurücklehnen, um die vorweihnachtlichen Klänge ihrer Kinder zu genießen. Was sie ausgiebig konnten – nicht nur beim Mozart-Menuetto, sondern auch bei Händels "Joy to the World" oder dem Brindisi-Walzer, mit dem eine junge Geigerin beeindruckte.