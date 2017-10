Markdorf Storchengäste auf dem Dach des Bischofsschlosses

Immer mehr Störche überwintern in Markdorf – alleine in diesem Jahr vier Pärchen. Kommen jetzt zwei weitere Paare auf dem Dach des Bischofsschlosses dazu?

Hoch oben, auf dem First des Bischofsschlosses, thronen sie in luftigen Höhen: vier ausgewachsene Weißstörche. Für Markdorf zunächst nichts Ungewöhnliches. Wirft man einen Blick in den Kalender, fällt aber eines auf: Zu dieser Jahreszeit, Mitte Oktober, ziehen Störche für gewöhnlich bereits gen Süden, um dort ihr Winterlager aufzuschlagen. Erst im Frühjahr kehren sie wieder in den Norden zurück. "Es werden Jahr für Jahr mehr, die hier in der Region bleiben und nicht mehr in den Süden fliegen", weiß Ira Brzoska, die Storchenbeauftragte des BUND, Ortsgruppe Markdorf.

Vier Storchenpaare überwintern alleine in Markdorf – zwei im Naturschutzgebiet im Hepbacher-Leimbacher Ried und jeweils eines am Eisweiher sowie am Lettenhof. Jene auf dem Fürst des Bischofsschlosses gehören nicht dazu, vermutet Ira Brzoska, die alle Markdorfer Störche kennt: "Das sind Gäste!" Störche aus der Region also, die auf einen Ausflug in Markdorf vorbeischauen. Oder es handelt sich um Durchzügler, die sich auf dem Weg in den Süden befinden. Vielleicht sind es aber auch Tiere, die ihr Quartier für den Winter auf dem Dach des Bischofsschloss einrichten, sicher ist sich Ira Brzoska noch nicht. Eines aber ist sicher: Kalte Füße machen Störchen grundsätzlich nichts aus. "Sie fliegen nur in den Süden, wenn es nichts mehr zu fressen gibt", erzählt die Storchexpertin. Zu fressen finden die Störche mittlerweile aber in der kalten Jahreszeit auch hier genug. Denn die Winter, so Ira Brzoska, würden aufgrund des Klimawandels definitiv immer wärmer. Dadurch könnten sich die durchaus als flugfaul geltenden Tiere die anstrengende und gefährliche Reise über das zu dieser Jahreszeit stürmische Mittelmeer sparen und ganzjährig in unseren Breitengraden überleben. Ob die vier fremden Störche den Winter auf dem Dach des Bischofsschlosses verbringen und dauerhaft in Markdorf bleiben oder ob sie dort nur als Gäste verweilen, das, so Ira Brzoska, werden erst die kommenden Tage zeigen.