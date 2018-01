Markdorf Sternsinger unterwegs: Königlicher Besuch bis Samstag

Nach der Aussendungsfeier in der Kirche St. Nikolaus sind die Sternsinger nun in Markdorf, Hepbach und Kluftern unterwegs. Sie sammeln Spenden für notleidende Kinder und setzen ein Zeichen gegen Kinderarbeit in aller Welt.

So viele Könige hatte es schon lange nicht in Markdorf. Das freute Vikar Johannes Treffert, als er am gestrigen Dienstagvormittag jene rund 40 Mädchen und Jungen begrüßte, die bis zum 6. Januar in Markdorf, im Teilort Hepbach und in Kluftern an der Sternsingeraktion 2018 teilnehmen. Begleitet von etlichen Jugendlichen, werden allein zehn Gruppen im Markdorfer Stadtgebiet an Haus- und Wohnungstüren klingeln, um Spenden für notleidende Kinder in aller Welt zu sammeln und ein Zeichen zu setzen gegen Kinderarbeit.

"Wenn ihr dasteht, mit festlichen Gewändern, mit Umhängen und mit Kronen auf dem Kopf, sagt ihr dann nach dem Klingeln bloß Hallo und Tschüss?", wandte sich Vikar Treffert zu Beginn der Aussendungsfeier in der St.-Nikolaus-Kirche an die jungen Gottesdienstbesucher – und antworte selber: "Nein." Neben den Liedern, die an die Rückseiten der mitgeführten Sterne geheftet sind, gibt es auch Sprüche. Die Könige stellen sich vor, Balthasar und Kaspar, ebenso Melchior. Schließlich segnen sie alle, die Geld für bedürftige Kinder gegeben haben. Geld, das die zahlreichen Hilfsprojekte des Kindermissionswerks in aller Welt unterstützt.

Beim "Hallo" und knappen "Tschüss" bleibe es also nicht, erklärte Vikar Treffert. "Viele Menschen in unserer Gemeinde warten schon auf euch." Sie freuten sich auf die Lieder, Sprüche sowie den Segen. Letzterer erscheint, für jeden sichtbar, als Kombination aus Buchstaben und Ziffern an den Türstöcken. Neben dem Jahr 2018 sind dort außerdem die Namenskürzel der heiligen Drei Könige zu lesen sind. Aufgeschrieben nicht mit irgendeiner Kreide, sondern mit Kreidestücken, die während der gestrigen Aussendungsfeier ebenso gesegnet wurden wie auch die kleinen Könige in den Kirchenbänken.

"Warum ihr euch auf den Weg macht", das erläuterte zur Sicherheit noch einmal Lennart Schöttke, ein 15 Jahre alter Ministrant. Er erinnerte daran, wie fatal Kinderarbeit ist. Ohne die könnten viele Familien in zahlreichen Ländern kaum überleben. Die arbeitenden Kinder jedoch nehmen häufig Schaden daran – gesundheitlich. Ganz zu schweigen von den verheerenden Folgen, die die deshalb ausbleibende Schulausbildung für ihren weiteren Lebensweg hat. Dem entgegenzuwirken und vorzubeugen sei Ziel des Kindermissionswerk, so Vikar Treffert. Die Kinder in Indien seien stark betroffen. Doch stünden sie lediglich als Beispiel für ihre in Armut lebenden Altersgenossen auf sämtlichen Kontinenten. All das stehe auf einem Informationsblatt, "falls euch jemand fragt. Und für den Fall, dass jemand die Drei Könige an seiner Tür "für verkleidete Verbrecher hält", tragen die Kinder auch noch einen Ausweis bei sich mit dem Stempel der Gemeinde.

