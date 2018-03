Markdorf Stadtputzete in Markdorf: Gemeinsam für eine saubere Stadt

Hundekottüten, Farbkanister, Gartenstühle: Bei der Markdorfer Stadtputzete finden die freiwilligen Helfer wieder jede Menge Unrat.

Gemeinsam aktiv für eine saubere, schöne und lebenswerte Stadt und entgegen der Meinung, "wenn ich Steuern bezahle, dann kann sich der Bauhof auch um den Müll kümmern", begrüßte Bürgermeister Georg Riedmann alle Helfer zur Stadtputzete am Samstag in Markdorf. Rund 150 Schüler, Erwachsene, Flüchtlinge und Kinder durchwanderten das Stadtgebiet auf der Suche nach Müll und Unrat. Riedheim wurde in diesem Jahr aktiv miteinbezogen und konnte sich auch über 30 helfende Hände freuen.

Vom Bauhof ausgestattet mit Handschuhen, Greifzangen und blauen Müllbeuteln zogen Bürger sowie Mitglieder der Vereine und Ortsgruppen in die fünf Bezirke der Stadt. Die fünfjährige Victoria Quitschalle als jüngste Teilnehmerin ist schon das dritte Jahr dabei und suchte gemeinsam mit ihrem Bruder Sandro und ihrem Papa Marko nach "einem aufregenden Fund". Am Ende war eine riesige Abdeckplane das größte Fundstück der Familie, passte aber nicht in den Müllsack und musste so später vom Bauhoffahrzeug abgeholt werden. Andere Sammler fanden in die Büschen geworfene Gartenstühle, Farbkanister, einen Bootslipanhänger, Barhocker, Staubsauger, eine Badewanne sowie jede Menge Kleinmüll.

Als eine "systematische Dreistigkeit" bezeichnete Frieder Staerke vom BUND den Fund von über 100 gefüllten Hundekottüten am unteren Ende vom Garwiedenweg. Sie hingen dort überall an Ästen, in den Büschen oder lagen auf dem Boden. Für Staerke unbegreiflich, "wie man so den Sinn dieser Kottüten missverstehen kann". Einen besseren Umgang mit Müll sowie mehr Sensibilität für die Umwelt, das wünschen sich nicht nur die Freiwilligen dieser Aktion, sondern auch der Bauhof, der täglich die Stadt durchkämmt. Gerade an den Brennpunkten wie der Panzerwiese, dem BZM, der Skateranlage oder auf den Gehwegen wurde von Mathias Brutsch, dem stellvertretenden Bauhofleiter, zu mehr Umsicht aufgerufen. Nach drei Stunden Arbeitseinsatz fand bei Kartoffelsalat und Maultaschen in der Stadthalle dann noch ein reger und zufriedener Austausch unter den Helfern statt.