Markdorf Stadtkapelle spendiert sich zum Jubiläum eigene Komposition

Die Stadtkapelle feiert dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Der junge Komponist Mathias Wehr schrieb für die Markdorfer Stadtkapelle extra den "Markdorfer Jahresreigen" – eine Auftragsarbeit. Derzeit proben die Musiker das Werk, das allerdings erst im Dezember öffentlich aufgeführt wird.

Zum 150-Jährigen lädt die Stadtkapelle im Sommer die Bürger der Gehrenbergstadt auf dem Marktplatz zu ihrer "Großen Jubiläums-Festival-Woche" ein, bei der unter anderem die Südwestdeutsche Philharmonie, "Gentleman", "LaBrassBanda" und weitere Bands zu hören sein werden. Ein weiteres musikalisches Glanzlicht spart sich die Stadtkapelle indes noch für den Herbst auf, wenn sie am ersten Dezember-Wochendende ihr "Festliches Konzert" geben wird. Dann wird eine Komposition ihre öffentliche Uraufführung erfahren, die sich die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle zu ihrem Jubiläum geschenkt haben. Die Komposition trägt den Titel "Markdorfer Jahresreigen" und wurde von dem jungen Dirigenten und Komponisten Mathias Wehr geschrieben.

Flott beschwingt und mitreißend klingen die Töne. Sie sind vertraut, sogar sehr vertraut. Das tiefe Blech arbeitet, Flöten singen und Klarinetten zwitschern mit pfiffiger Verve. Das ist der "Narrenmarsch", den Wehr hier ausgiebig zitiert. Und genau so, wie er es angekündigt hatte, ist dies "das Ding" der Musiker. Sie meistern diese Note mit großer Gewandtheit – zudem mit der notwendigen Lockerheit, die der junge Komponist von ihnen verlangt hat.

Idee bei Orchesterfahrt geboren

So flink ging freilich nicht die gesamte Probe von der Hand. Anfangs war es ein eher hartes Geschäft. Takt für Takt arbeiteten sich Orchester und Dirigent durch die Partitur. Phrase um Phrase feilte Mathias Wehr an Ausdruck, an Rhythmus, an Intonation. Hier wünschte er sich etwas mehr Nachdruck, dort noch mehr Präzision. Und die Musiker hingen an seinen Lippen. Hier erfuhren sie einmal, was der Komponist will. Wie sie seine Noten spielen sollen. Seine Noten sind die ihren. Denn den "Markdorfer Jahresreigen" hat Wehr im Auftrag der Stadtkapelle komponiert. Den "Narrenmarsch" enthält das Stück – zudem einen "Prozession" überschriebenen Satz, dann den "Heiligen Markus" und schließlich den "Herbst" als ein sinfonisches Finale. "So haben wir uns das gewünscht", erklärt Brigitte Waldenmaier. Die Vorsitzende der Stadtkapelle war auch die Ideengeberin. "Drauf gekommen bin ich bei einer unserer Orchesterfahrten nach Hamburg", erinnert sie sich. Das war im Sommer 2016. Da lag das 150-Jahres-Jubiläum noch in einiger Ferne.

Professor aus Basel gibt Empfehlung

Zeit genug für Mathias Wehr, den Kompositionsauftrag auszuführen, den er Anfang 2017 erhalten hat. Wie es kam, das er ihn erhalten hat, erklärt Reiner Hobe, der Dirigent der Stadtkapelle. "Er wurde mir von meinem Blasmusik-Professor in Basel als großes Talent empfohlen", sagt Hobe. Von Wehrs Kompositionsfertigkeit ist der Stadtkapellen-Chef überaus angetan. Die beeindruckende Diskographie des jungen, erst 33-jährigen Musikers und Komponisten spreche für sich.

Auch CD soll eingespielt werden

Zu hören sein wird der "Markdorfer Jahresreigen" so schnell noch nicht. Denn weder der heitere "Narrenmarsch" noch die gemessenen Prozessions-Partien, weder die geistlichen noch die sinfonischen Anteile der Stadtkapellen-Musik spiegelnden Partien bringt das Markdorfer Blasorchester vor Dezember zu Gehör. Den "Jahresreigen" gibt's erst beim festlichen Konzert. "Leider kann ich an dem Termin nicht selber dirigieren", bedauert der vielbeschäftigte Komponist. Zu Proben kommt Mathias Wehr dennoch nach Markdorf. "Wir spielen den Jahresreigen für eine CD-Aufnahme ein", erklärt Reiner Hobe. Und die können sich die Markdorfer dann kaufen.

Zur Person

Mathias Wehr, 1984 in Schwabach bei Nürnberg geboren, beginnt im Alter von 16 an der Musikhochschule Nürnberg Klarinette zu studieren. Da spielt er bereits in mehreren Orchestern mit – in Erlangen, Nürnberg und Fürth. Nach seinem mit Auszeichnung absolvierten Examen nimmt Mathias Wehr in Augsburg ein Zweistudium auf: "Blasorchesterleitung und Instrumentation". Seine Ausbildung komplettiert er durch Einsätze in niederländischen und walisischen Blasorchestern. Bereits mit 18 wird er musikalischer Leiter des "Großen Blasorchesters Burgfarrnbach". Mit 23 wird er zum "Europäischen Dirigenten des Jahres 2008". Er gewinnt namhafte Orchesterwettbewerbe im In- und Ausland. 2011 gründet er seine eigene Kapelle, die "Nordbayerische Brass Band". Preise erntet Mathias Wehr indes auch als Komponist. (büj)