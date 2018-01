Markdorf Stadtgalerie zeigt Reinhard und Wolfgang Scherer

Die neue Ausstellung des Kunstvereins Markdorf trägt den Titel "Gefüge". Zu sehen sind Arbeiten der Brüder Reinhard und Wolfgang Scherer aus Wangen im Allgäu.

Markdorf – Stahlskulpturen, stählerne Wandplastiken und grafische Arbeiten zeigt der eine, großformatige Radierungen der andere: Werke von Wolfgang und Reinhard Scherer werden ab heute Abend in der Markdorfer Stadtgalerie zu sehen sein. Der Kunstverein Markdorf hat die beiden Brüder dazu eingeladen. Während eines Pressegesprächs war vorab Gelegenheit, mehr über die Arbeit des Plastikers und des Radierers zu erfahren. Reinhard Scherer, 70 Jahre, und Wolfgang Scherer, 72, sprachen über ihre Arbeit.

Das Auge eckt an. Denn die stählernen Plastiken Reinhard Scherers bilden keine geschlossenen Körper. Stattdessen umhüllen sie Hohlraum. Mehr noch: Sie öffnen sich dem Betrachter, ziehen dessen Blick durch offene, durch teils ausgesparte, teils gewissermaßen eingerahmte Flächen ins Innere. Das gilt für die meisten der in der Markdorfer Ausstellung zu sehenden Arbeiten. Andere hingegen präsentieren dann doch geschlossene Körper. Doch auch sie setzen das plastische "Gespräch" über Offenheit fort. Das insofern, als sie offensichtlich den Freiraum, die Freiräume des von ihnen beschriebenen Gefüges thematisieren.

Der Ausstellungstitel "Gefüge" kommt also keineswegs von ungefähr. Umso weniger, als Bildhauer Scherer die Konstruktion, die Gemachtheit seiner Skulpturen ganz bewusst darstellt. "Bei meinen Arbeiten sind die Schweißnähte zu sehen", erklärt der Künstler. Mithin gaukeln seine Plastiken nicht vor, sich quasi organisch, aus sich selbst heraus entwickelt zu haben. Gleichwohl sollen sie mit ihren oft dem Oxidationsprozess überlassenen Oberflächen an Tieferliegendes, an innere Strukturen erinnern. "Die kristalline Form greife ich mit Absicht auf", erläutert Scherer. Sie begegne schließlich, "wenn man den Stahl durchs Elektronenmikroskop betrachtet" – und die einzelnen Kristalle sieht.

Wolfgangs Scherers Kunstwerke kommen sehr viel leichter daher. Seine "Fahnen" im Obergeschoss der Stadtgalerie bewegt schon der einfache Luftzug, der entsteht, wenn ein Betrachter an das Werk herantritt. Um "Gefüge" im Sinne der bei Reinhard Scherers Skulpturen begegnenden Konstruktion, des Zusammenpassens von einzelnen Stahlflächen zu Körpern, handelt es sich bei Wolfgang Scherers Radierungen freilich nicht. Eher sind es "Legungen". Was er mit der Nadel, aber auch anderem Werkzeug an Strichen in den Lack geritzt hat, was er durch Aquatinta-Technik flächig in die Platte geätzt hat, das druckt er Schicht um Schicht auf Büttenkarton und auf hauchfeines Japanpapier. Mal tut er das einseitig, dann wieder beidseitig. Ganz so, wie sich der Dialog der Strukturen fortentwickelt. Es sind kleine Formsinfonien, die auf Wolfgang Scherers oft mehrlagigen Bildern begegnen. Harmonien offenbar, die der Künstler sowohl per Zufall als auch aus Erfahrung erkennt – und weiter verfolgt. Auf seinen Radierungen findet das Chaotische zwar nicht zur festen Ordnung, aber zu einer wohltuenden Balance.

Die beiden Künstler

Reinhard Scherer kam 1948 in Wangen im Allgäu zur Welt. Er studierte zunächst an der Freien Kunstschule in Stuttgart. Anschließend bewarb er sich an der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste. Seit Mitte der 1970er Jahre beteiligt sich Scherer an Wettbewerben, die auf die Realisation standortbezogener Großskulpturen abzielen. Wiederholt hat er Arbeiten für private, aber auch für öffentliche Sammlungen geschaffen. Viele Objekte konnte er auch für öffentliche Räume gestalten. Mithilfe eines Arbeitsstipendiums des Landes Baden-Württemberg kam er 1983 nach Olevano-Romano. 2000 nahm er an einem internationalen Symposium in Santiago de Chile teil.

Wolfgang Schererwurde 1945 in Wangen geboren. Er macht eine Ausbildung als Elektrotechniker, übernahm aber später das elterliche Textilgeschäft. Im Alter von 40 Jahren besuchte er die Freie Kunstschule in Ravensburg. Sein Interesse konzentrierte sich bald auf Radierungen. Von 2006 bis 2008 studierte er an der Polnischen Universität in London und erlangte dort den Magister-Abschluss in Malerei und Grafik. Wolfgang Scherer ist Mitglied etlicher Künstlervereinigungen und hat sich an diversen Gruppenausstellungen beteiligt, seine Werke jedoch auch in Einzelausstellungen gezeigt. Im Jahr 2002 wurde Wolfgang Scherer mit dem Thomas-Dachser-Kunstpreis der Stadt Kempten geehrt.

Die Vernissage in der Stadtgalerie, Ulrichstraße 5, beginnt am 19. Januar um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.