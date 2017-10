Markdorf Stadtgalerie: Geschichtsträchtige Kunst gewinnt Preise

Die "Geschichtet"-Ausstellung in der Stadtgalerie ist mit einer Preis-Verleihung zu Ende gegangen.

Anderthalb Monate hat sie gedauert, die jüngste Ausstellung des Markdorfer Kunstvereins in der Stadtgalerie. Zu sehen war ein gutes halbes Hundert Kunstwerke. Eingesandt von Künstlern überwiegend aus der Region, so die Vorgaben des Vereins, der zur Teilnahme an der jurierten Ausstellung eingeladen hatte. Ihr Thema lautete "Geschichtet" und war als Beitrag zum Jubiläumsjahr der Stadt gedacht, die ihre urkundliche Ersterwähnung vor 1200 Jahren feiert. All dies skizzierte Martina Koners-Kannegießer, die stellvertretende Bürgermeisterin, als sie am Samstagabend zur Finissage-Feier begrüßte. Außerdem brachte sie auf den Punkt, inwiefern das Ausstellungsthema "Geschichtet" etwas mit der historischen Vergangenheit zu tun hat. "Geschichte ist nicht nur Geschehenes, sondern Geschichtetes", zitierte sie den Theologen Hans von Keler, "also der Boden, auf dem wir stehen und bauen". Womit die Vizebürgermeisterin genau jenen Zusammenhang umriss, den die Jury bei ihrem Preis-Entscheid ins Auge gefasst hat.

Die drei Juroren, die Ravensburger Kunsthistorikerin Andrea Dreher, Babette Cäsar vom Kulturamt Wangen und Andreas Rueß vom Kulturamt Saulgau, haben sich für Waltraud Späths "Hierarchien Turm" entschieden, eine Skulptur aus Holz, Stahl und Beton. Ein 55 Zentimeter messendes Gebäude, das durchaus "als Chiffre für die mittelalterliche Ständegesellschaft Markdorfs" gelesen werden könne, so Juror Rueß. Noch konkreter auf die gehrenberg-städtische Historie spielte Silvia Heger an. Das "Brief und Siegel"-Objekt der Drittplatzierten, eine Papierarbeit mit Draht und in Tusche gezeichnet, erinnerte an die Übertragungsurkunde, mit der Kaiser Ludwig der Fromme Einkünfte aus Markdorf ans Kloster St. Gallen schenkte. A-historisch sei Veronika Dutts "Geschichtet – Lichtung – Ort der Farben", ein überaus gelungenes Gemälde, in dem die Zweitplatzierte Informelles und Konkretes aufeinandertreffen lasse, so Rueß. Den Publikumspreis erhielt Urte Beyer für ihre "Falten der Erinnerung 2", eine Fotoarbeit auf Stoff. Alle Preise wurden von der Stadt gestiftet. Nicht vergessen werden dürfen Andrea Kahlo-Ringendahl (Klavier), Diego Sanz Lopez (Posaune), die beiden fabelhaften Finissage-Musiker.