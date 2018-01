Markdorf Stadt Markdorf sucht Bahnhof-Investor

Pläne für Sanierung und Entwicklung sollen vorangetrieben werden

Markdorf (gup) Nach Jahren des Dornröschenschlafes soll es in diesem Jahr auch endlich in Sachen Bahnhof weitergehen. Dies hatte Bürgermeister Georg Riedmann in seiner Rede beim Neujahrsempfang angekündigt. Im vergangenen Jahr war es der Stadt bereits gelungen, in Verhandlungen mit der Bahn zu vereinbaren, dass das Unternehmen seine Nutzungen durch Umbaumaßnahmen auf den Bereich des historischen Stellwerks im Erdgeschoss reduzieren wird. Das Gebäude gehört zwar seit einigen Jahren bereits der Stadt, doch die Bahn hatte sich ihre Nutzungen dauerhaft im Grundbuch sichern lassen. Wenn die Bahn die Umbauten vollzogen hat, könnte die Stadt rund zwei Drittel der Flächen im Erdgeschoss für ihre Pläne in die Hand nehmen.

Wegen des hohen Sanierungsbedarfs und weil der Bahnhof denkmalgeschützt ist, werde die Stadt laut Riedmann für ihre Pläne auf einen Investor angewiesen sein, der den Bau denkmalgerecht saniere und im EG die Nutzungswünsche der Stadt verwirkliche. Diese seien ein Fahrkartenverkauf mit Aufenthaltsbereich und ein Bistro. Denkbar sei, dass ein solcher Investor dann auch nebenan das angedachte Parkhaus realisiere. Die Stadt wiederum könnte das Parkhaus für öffentliche Stellplätze anpachten. Einen konkreten Zeitrahmen nannte Riedmann nicht. "Ich wäre glücklich, wenn wir hier im Jahr 2018 einen ordentlichen Schritt vorankämen", sagte er.