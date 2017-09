Markdorf Stadel wird eine Gefahrenstelle bleiben

Eltern scheitern mit ihrem Vorstoß für ihre Schulkinder: Das Landratsamt lehnt eine Reduzierung von Tempo 100 auf Tempo 70 an der B 33 im Markdorfer Osten ab. Bürgermeister Georg Riedmann kritisiert den Beschluss der Behörde.

Markdorf – Die Gefahrensituation für die auf den Bus wartenden Grundschulkinder an der B 33 in Stadel bleibt eine Gefahrensituation, und sie bleibt gänzlich unentschärft. Das Landratsamt hat nach einer Verkehrsschau Ende Mai und einer mehrwöchigen Verkehrsmessung über den Sommer nun entschieden, keinerlei Sicherheitsmaßnahmen an der dortigen provisorischen Busbucht vornehmen zu lassen. Die "finale Bewertung", so Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz auf Anfrage des SÜDKURIER, habe ergeben, dass die Straßenverkehrsordnung keine Ansatzpunkte für eine Geschwindigkeitsreduzierung von Tempo 100 auf Tempo 70 hergebe. Die B-33-Durchfahrt Stadel sei weder ein Unfallschwerpunkt noch berge sie besonderes Gefahrenpotenzial. Darin seien sich, bis auf die Stadt Markdorf, alle Teilnehmer der Verkehrsschau einig gewesen, betont er. An der Schau hatten Vertreter der Straßenbehörde des Landkreises, des Regierungspräsidiums Tübingen und der Stadt teilgenommen. "Es bräuchte für eine Reduzierung einen Unfallschwerpunkt oder andere zwingende Gründe", sagt Schwarz. Für die Behörden gebe es daher keinen Spielraum, zu handeln. Zudem hätten die Verkehrsmessungen ergeben, dass rund 85 Prozent der Fahrer dort nicht schneller als 84 km/h fahren würden. Schwarz: "Das heißt, die Autofahrer fahren von sich aus schon deutlich langsamer als erlaubt."

Riedmann: "Inakzeptabel"

Herb enttäuscht äußert sich Bürgermeister Georg Riedmann. Die Stadt hatte in der Vergangenheit beim Landratsamt bereits mehrfach ergebnislos ein Tempo 70 in Stadel beantragt. Als die Verkehrsschau nun anberaumt worden sei, sei er eigentlich zuversichtlich gewesen, so Riedmann. "Ich bin sehr enttäuscht, dass das nicht gelungen ist", kommentiert er nun die Entscheidung. Für ihn sei es auch insofern unverständlich, als es an vielen anderen vergleichbaren Stellen an der B 33 in anderen Landkreisen ein solches Tempo-70-Limit bereits gebe. Auch die Begründung, dass viele Autofahrer ohnehin schon langsamer fahren, sei für ihn nicht logisch. "Gerade dann wäre ein Tempo 70 doch überhaupt kein Problem, denn es würde die Fahrer und den Verkehrsfluss ja nicht behindern." Auch das Argument des fehlenden Unfallschwerpunktes sei für ihn nicht nachvollziehbar. "Muss denn immer erst etwas passieren? Ich halte das für eine inakzeptable Position des Landratsamtes", kritisiert Riedmann deutlich.

Die Stadt werde nun jedenfalls daran gehen, jene Maßnahmen umzusetzen, die in ihrer Hand liegen: Eine Befestigung des Wartebereiches an dem Busschild, bislang ist es ein Wiesenstück an der B-33-Auffahrt, und das Anbringen einer Beleuchtung, damit die Kinder in den Wintermonaten zumindest nicht im Dunkeln und gänzlich ungesehen von den Autofahrern am Straßenrand stehen müssen. Eine Befestigung mit einer Pflasterfläche sei kurzfristig im Laufe des nächsten halben Jahres möglich. "Und wir wollen auch versuchen, eine Beleuchtung anzubringen", sagt Riedmann.

Was bleibt nun den Eltern? Die, so der Bürgermeister, könnten sich zumindest mit ihrer Unzufriedenheit ans Landratsamt wenden. Er jedenfalls könne verstehen, wenn es nun im Neubaugebiet heiße: "Ihr wartet ja nur darauf, dass etwas passiert!"

Der Elternvorstoß

Mit der Bitte um Hilfe wandten sich vier Familien aus dem Neubaugebiet in Stadel im Frühjahr an die Presse. Zuvor waren sie schon beim Riedheimer Ortsvorsteher Hubert Roth vorstellig gewesen. Roth hatte jedoch darauf hinweisen müssen, dass für ein Tempolimit nicht die Stadt zuständig sei. In Stadel gibt es zurzeit vier Grundschulkinder, die auf die Oberteuringer Grundschule gehen. Sie stehen an einem provisorischen Bushalt in der Wiese an der B-33-Auffahrt, einen Meter abseits der B-33-Fahrbahn. Die Stelle ist nicht beleuchtet, so dass sie im Winterhalbjahr im Dunkeln dort stehen. An dieser Stelle gilt Tempo 100. (gup)