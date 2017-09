Markdorf Staatssekretär bei Naturschützern in Markdorf

Landschaftspflegetag: Andre Baumann vom Landesumweltministerium informierte sich am Donnerstag bei den Akteuren vor Ort.

Markdorf – Umweltstaatssekretär Andre Baumann hat sich auf dem Landschaftspflegetag in Markdorf am Donnerstag persönlich vom Engagement der Akteure der Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden und des Landschaftserhaltungsverbands Bodenseekreis überzeugt. Dies teilt das Landesumweltministerium mit. Im Rahmen seines Grußworts hob der Staatssekretär die herausragende Bedeutung des Europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 hervor: „Natura 2000 ist in allen 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eingerichtet. Mit über 27 000 ausgewiesenen FFH- und Vogelschutz-Gebieten und einer Gesamtfläche von knapp 1,2 Millionen Quadratkilometern stellt Natura 2000 das größte ökologische Schutzgebietssystem der Welt dar.“

In Baden-Württemberg gehören über 17 Prozent der Landesfläche zum Netz der Natura-2000-Gebiete. Andre Baumann erklärte: „Baden-Württemberg zeichnet sich durch regionaltypische Kulturlandschaften und eine große Artenvielfalt aus. Dieses einzigartige und wertvolle Naturerbe zu bewahren, ist der Landesregierung ein besonderes Anliegen.“

Mit der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg habe die Landesregierung im Jahr 2011 einen Fahrplan für wirkungsvollen Naturschutz veröffentlicht, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Umsetzung von Natura 2000 ist einer der zentralen Punkte in der Strategie“, betonte der Staatssekretär bei seinen Gesprächen in Markdorf. „Aktuell erarbeitet die Naturschutzverwaltung gemeinsam mit den Betroffenen in sogenannten Managementplänen konkrete Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der geschützten Lebensräume und Arten.“

Für 132 der insgesamt 183 Natura-2000-Gebiete im Land Baden-Württemberg seien die Managementpläne bereits fertig gestellt, bis Ende des Jahres 2020 würden den Angaben des Ministeriums zufolge Pläne für alle FFH-Gebiete vorliegen. Andre Baumann: „Wir haben bereits viel erreicht, aber auch noch einiges vor uns. Wir sind uns unserer Verantwortung für das europäische Kulturerbe bewusst und werden den Naturschutz daher in den nächsten Jahren weiter deutlich finanziell stärken.“

Landschaftspflegetag

Der Landschaftspflegetag Baden-Württemberg ist die zentrale Informationsveranstaltung im Bereich der Landschaftspflege sowohl für Praktiker als auch für die Verwaltung. Er findet seit 2010 jährlich abwechselnd in einem der vier Regierungsbezirke des Landes statt. Die Veranstaltung wird von der Akademie Ländlicher Raum in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Landschaftserhaltungsverband, dem für den Naturschutz zuständigen Landesministerium (seit 2016: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) und der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume organisiert. In diesem Jahr war der Regierungsbezirk Tübingen an der Reihe.