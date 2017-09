Markdorf Sportkreis Bodensee engagiert Kurt Rogalla

Der Markdorfer soll als Sportmittler die Integration von Flüchtlingen in den Vereinen des Bodenseekreises unterstützen.

Die Integration von Flüchtlingen ist ein aktuelles Thema in vielen Sportvereinen. Um diese zu unterstützen und zwischen Vereinen und Geflüchteten zu vermitteln, hat der Sportkreis Bodensee mit Kurt Rogalla aus Markdorf einen Sportmittler eingestellt. Dies teilt der Sportkreis Bodensee mit. „Sportmittler sollen Kontakte zwischen Sportvereinen und Geflüchteten herstellen, damit diese den Weg in einen Verein finden“, erklärt Rogalla einen Teil seiner Aufgabe, die er im Juli 2017 übernommen hat. Ein Netzwerk mit anderen in der Flüchtlingshilfe tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen zu knüpfen, gehört ebenfalls zu den Aufgaben eines Sportmittlers.



Mit dem 67-jährigen Markdorfer hat der Sportkreis einen Ansprechpartner gefunden, der sich in der Materie bestens auskennt. Rogalla war zehn Jahre lang Vorsitzender des TV Markdorf. Seit eineinhalb Jahren betreut er gemeinsam mit Ehefrau Dorothea als Paten des Freundeskreises Flucht und Asyl eine afghanische Familie. „Ich konzentriere mich erst mal auf Markdorf, um meine Erfahrungen dann auf andere Orte übertragen zu können“, sagt Rogalla. Eigene Umfragen in einer Gemeinschaftsunterkunft haben ergeben, dass für die Geflüchteten Schwimmen lernen ganz oben auf der Wunschliste stehe. Auch Gymnastik und Fußball stehen hoch im Kurs. Von vielen Frauen kam der Wunsch nach Spazieren gehen oder Wandern.

Im nächsten Schritt will Rogalla auf die Vereine zugehen und seine Unterstützung anbieten. „Es wäre wünschenswert, wenn am Ende alle von meinem Engagement profitieren: Die Geflüchteten, die Sportvereine und die Gesellschaft“, sagt Rogalla.