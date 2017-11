Markdorf Spielplatz an Breslauer Straße wird attraktiver

Der Kinderspielplatz an der Breslauer Straße bekommt neue Spielgeräte. Darunter sind aber keine Wasserspiele. Diese Idee fand im Gemeinderat keine Mehrheit.

Der Kinderspielplatz an der Breslauer Straße bekommt ein neues Gesicht. Von einer "Instandsetzung" zu sprechen – so in der Beratungsunterlage für die jüngste Sitzung des Gemeinderats zu lesen – hielt Bürgermeister Georg Riedmann für arg untertrieben. Denn es handle sich bei den geplanten Arbeiten um eine erhebliche Aufwertung der Spielangebote. Vorgestellt worden waren diese von Stefan Stüber vom Ravensburger Planungsbüro "Architektur und Freiraum" sowie von Dietmar Gutermann, Mitarbeiter des städtischen Bauamts. Der Spielplatz werde gut angenommen, das habe die Erhebung von "Architekten und Freiraum" ergeben. Die hohen Besucherzahlen stünden jedoch im Widerspruch zum Zustand der Anlage. So sei zum Beispiel die Treppe zur Rutsche defekt. Weitere Gefahrenstellen machte Stüber am Zaun aus. Mängel gebe es auch an der Schaukel. Ganz offensichtlich müsse man dringend sanieren. Aber für eine umfassende Sanierung und Verbesserung reichten die ursprünglich vom Rat vorgesehenen 50.000 Euro keinesfalls aus.

Stefan Stüber schlug den Räten eine ganze Reihe neuer Spielgeräte vor: darunter ein Sonnensegel für die Unter-Dreijährigen, "Back-Tische" im Sandspiel, einen Drehteller, weitere Sitzmöglichkeiten und Liegebänke. Ein Wasserspiel für Kinder stellte er als Option in den Raum, auf die verzichtet werden könne, falls der Rat die für die "Instandsetzung" veranschlagten 200.000 Euro als zu hoch erachtet.

Die Umweltgruppe hatte sich Wasserspiele gewünscht. Doch die erschienen den übrigen Ratsfraktionen als zu teuer. Bei der Abstimmung votierten lediglich sechs Räte für die Planungsvarianten mit einem Wasser-Hügel beziehungsweise einer stählernen Rinne. Einstimmig und rund 25.000 Euro günstiger stimmte der Rat anschließend für die trockene Variante. Überhaupt, so merkte Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) an, sei Wasser ein "Lebensmittel, mit dem man nicht spielt" – außer am See. Christiane Oßwald von der Umweltgruppe wollte ihre Hoffnungen indes nicht begraben, "dass es in ein paar Jahren doch noch Wasserspiele auf dem dem Spielplatz gibt."