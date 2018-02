Markdorf Spezialeinsatz in Markdorf: Ginkgo vom Bischofsschloss in Stadtpark umgesiedelt

Spezialeinsatz in Markdorf: Ginkgo vom Bischofsschloss in Stadtpark umgesiedelt

Um einen 40 Jahre alten Ginkgo-Baum zu erhalten, der beim Markdorfer Bischofsschloss am Schlossweg stand, hat die Stadtverwaltung eine Spezialfirma mit dem Umsiedeln des Baums in den Stadtpark beauftragt.

Ein 40 Jahre alter Ginkgo mit gut 15 Metern Höhe ist vom Schlossweg beim Bischofsschloss in den Stadtpark umgesiedelt worden. Anlass sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung Markdorf Baugrunduntersuchungen im Bereich der historischen Fundamente des Bischofsschlosses gewesen. Aufgrund der Gesundheit, der guten Verpflanzbarkeit und des Alters des Baumes hat die Verwaltung entschieden, den Baum mittels Großbaumverpflanzung in den zur Jakob-Grester-Schule benachbarten Stadtpark umzusiedeln. Die Stadtverwaltung hat hierfür kurzfristig die Spezialfirma Opitz aus Heideck – rund 50 Kilometer südlich von Nürnberg gelegen – beauftragt.

Mitarbeiter des Unternehmens sind mit einem Spezialfahrzeug angerückt. "Es handelt sich um eine Rundspatenmaschine, die auf einem geländegängigen Fünfachser aufgebaut ist", berichtet Opitz-Mitarbeiter Herbert Porlein.

Zunächst wurde die Pflanzgrube im Stadtpark ausgehoben. Anschließend wurde in Zentimeterarbeit der Lastwagen durch die Altstadt zum Baum gefahren. Um den Ginkgo ausstechen zu können, waren Präzision, Geduld und gute Nerven gefragt, da es zwischen den denkmalgeschützten Mauern sehr eng zuging. Nach erfolgreichem Stechen und Anheben des Baumes wurde dieser zur Mittagszeit aufrecht stehend am Lastwagen bis vor das Rathaus gefahren. Zum Stadtpark wurde der Baum liegend transportiert.

Am neuen Standort wurde der Ginkgo in eine vorbereitete Pflanzgrube platziert und senkrecht ausgerichtet. "Nach der Wundversorgung der Wurzeln wurden Anwuchshilfen wie spezielle Pilze, sogenannte Mykorrhiza, welche in Symbiose mit Wurzeln leben und diese zum Feinwurzelwachstum anregen, der Pflanzerde beigemischt", berichtet Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt Markdorf. Der Baum wurde noch mit gut 1000 Litern Wasser eingeschlämmt und angegossen, damit er am neuen Standort erfolgreich weiterwachsen kann. Wie Herbert Porlein erklärt hat die Aktion rund vier Stunden gedauert.

Dietmar Gutermann hat sich schlaugemacht: "Ginkgos können bis zu 1000 Jahre alt werden und stellen in der Botanik eine Sonderheit dar, da sie Nadeln haben, welche jedoch wie Blätter aussehen. Zudem bekommen sie eine auffällig gelbe Herbstfärbung und verlieren ihre Nadeln im Winter." Die natürliche Verbreitung sei im Tal des Gelben Flusses in China. Um 1730 seien die ersten Ginkgos in Europa eingeführt worden. In der Medizin werde Ginkgoextrakt bei Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen angewendet.