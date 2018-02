Markdorf Spagat zwischen Familie und Beruf: "Ich bleibe stets in meiner Mitte"

Auf einen Kaffee mit... Kristin Herberg, die im Interview mit Helga Stützenberger über ihren Alltag zwischen ihrem Familienleben und der Arbeit in ihrer Naturheilpraxis spricht.

Frau Herberg, Sie haben vor fünf Jahren in Markdorf Ihre Naturheilpraxis eröffnet. Zu der Zeit, als die Trennung von Ihrem Mann stattfand. Seitdem sind Sie alleinerziehende Mutter zweier Kinder, die sie noch dringend brauchen. Wo geraten Sie an Ihre Grenzen zwischen Beruf und Familienalltag?

Wenn ich merke, dass ich nicht überall zugleich sein kann im alltäglichen Leben. Etwa, wenn es für die Schule Dinge zu tun gibt, bei denen meine Hilfe benötigt wird, ich aber weiß, ich habe gleich einen Praxistermin. Ich habe mir zwar nachmittags ein genügend großes Zeitfenster für meine Kinder eingerichtet, das lässt sich aber nicht immer einhalten. Und da wird es eng, auch emotional – wenn ich merke, wie sehr meine Kinder mich brauchen. Es ist ja sonst keiner da. Da kann es schon mal passieren, dass das Mittagessen erst später auf dem Tisch steht. Wie soll's auch immer gehen?

Wie gehen Sie für sich damit um?

Am Anfang nach der Trennung hatte ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Das schlechte Gewissen habe ich längst abgelegt. Schwierig war tatsächlich, dass die Gründung meiner Praxis genau in diese Trennungszeit fiel. Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt gleich zu hundert Prozent Gas geben. Und als ich gemerkt habe, es langt finanziell nicht, musste ich mir noch einen Nebenjob suchen. Ich versuche in der Regel, dann zu arbeiten, wenn meine Kinder in der Schule oder bei meinem Exmann sind. Es gelingt aber nicht immer, das so einzurichten. Und dann spüre ich, dass ich meinen Kindern fehle.

Wie gut können Sie Praxis und Familienalltag trennen?

Ich muss sagen, meine Kinder unterstützen mich sehr. Und sie haben Verständnis dafür, dass mir meine Praxis enorm viel bedeutet. Gleichzeitig wissen sie auch, dass ich, wenn ich Zeit habe, zu hundert Prozent wirklich für sie da bin. Dann kann ich unmittelbar umschalten auf Familie.

Anders herum: Können Sie vom Familienmodus auch unmittelbar in den Praxismodus schalten?

Wenn ich hier in die Praxis komme, herrscht Ruhe. In mir. Inzwischen kann ich sofort allen äußeren Stress abstellen. Über die Jahre habe ich mir das antrainiert. Ich übe mich regelmäßig in einer Ruhe-Kraft-Meditation. Dadurch bekommt man ein anderes Gefühl für sich selber und kann sich tatsächlich steuern. Es ist keine künstlich erzeugte Situation, das ist dann wirklich so. Zehn Minuten reichen völlig, in denen ich versuche, mich in mir zu verankern.

Ist das nicht etwas, das jeder kann?

Ja, das versuche ich auch immer meinen Patienten mit auf den Weg zu geben. Es ist einfach dieses "Im Hier und Jetzt zu sein".

Wie würden Sie sich und Ihre Arbeit mit den Menschen beschreiben?

Mein Handwerkszeug sind meine Hände, mein Herz und mein Verstand. Jeden Patienten sehe ich individuell und als Ganzes, also nicht nur auf seine Symptome reduziert. Ich frage nach den Hintergründen, die dazu führen, dass er in einen Schwächezustand geraten ist. Fast immer gibt es emotionale Zusammenhänge.

Fühlen Sie gerade bei psychischen Problemen mit Ihren Patienten mit?

Mmhh ja, ich empfinde schon mit. Aber die große Kunst ist es, neutral zu bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, ein Mensch ist überfordert mit seinen Gefühlen, dann höre ich auf. Zumindest für diesen Moment. Aber das spüre ich. Dazu muss ich sagen, ich bin keine diplomierte Psychologin; und dann muss ich darauf hinweisen, dass der Weg zum Psychologen ein legitimer, vielleicht sogar ein besserer ist. Aber in der Regel ist es so, dass Menschen zu mir kommen, die bereits bei Psychologen waren, dort aber oft keine Nachsorgebehandlung bekommen.

Gibt es einen Fall, der Sie persönlich sehr bewegt hat?

Ja ... Ein Missbrauchsfall. Es war eigentlich ein abgeschlossener Fall, aber diese Person hatte gespürt, dass sie nicht geheilt war im Sinne von "aus dem Herzen geheilt". Es waren in diesem Fall nicht nur psychische Beschwerden, sondern auch körperliche. Aber erst hinterher, als wir alles abgearbeitet hatten, hatte sie ganz offen darüber geredet. Man muss sich das in etwa so vorstellen, als ob ein Dokumentarfilm abgespult würde. Komischerweise gab es irgendwann einen Blackout, wo es ganz dunkel wurde. So etwas passiert genau dann, wenn in tieferen Schichten zunächst nicht gegraben wurde und etwas übersehen wurde. Aber die Tat ist nunmal geschehen. Man muss es akzeptieren.

Akzeptieren klingt hart. Wie schwierig ist es, harte Worte zu wählen und trotzdem Feinsinn zu zeigen?

Ich weiß, das klingt sehr hart. Das ist in der Tat ein Balanceakt. Aber für den Heilungsvorgang ist das entscheidend. Es geht tatsächlich um Verzeihen. Denn wenn man nicht verzeiht, lässt man nicht los. Und das hängt einem ewig nach. Man wird zeitlebens diesen Groll hegen und Hass auf seinen Peiniger verspüren. Man muss seine Gefühle im Prinzip reinigen. Und das macht man mit Verzeihen. Man macht das nicht "Dem zuliebe", sondern sich selbst zuliebe. Im Prinzip ist das eine Rückverbindung mit sich selber.

Können Sie nach solchen Fällen wieder loslassen oder nehmen Sie Begegnungen mit in Ihr Privatleben?

Es greift zum Glück mit den Jahren und der Erfahrung ein Mechanismus der Neutralität. Ich kann's nicht anders ausdrücken. Ich muss mich in diesen Momenten zu hundert Prozent einfühlen in diesen Menschen, ich bin komplett da. Aber ich bleibe stets in meiner Mitte. Sonst kann man als Therapeut letztendlich nicht erfolgreich behandeln. Ich bin mit meinem Körper wie mit meinem Geist zu einhundert Prozent präsent, aber ich verliere mich nicht. Und dadurch, dass ich mich nicht verliere, nehme ich das Schicksal eines jeden Einzelnen nicht an. Es ist also keine Distanz, sondern eine innere Stabilität.

Was ist Ihr Ziel für den bei Ihnen Hilfe suchenden Menschen?

Ihn so zu entlassen, dass er in der Lage ist, sich zu reflektieren und dadurch sich selbst zu heilen.

Und Ihr Wunsch an sich selbst?

Die Zeit mit meinen Kindern komprimiert und ganz intensiv zu leben.

Zur Person

Kristin Herberg wurde am 22. August 1983 in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) geboren und lebt heute als Alleinerziehende mit ihren zehn- und 13-jährigen Kindern in Markdorf. Seit Mitte 2013 führt sie ihre eigene Praxis. Ihre dreijährige Ausbildung zur Heilpraktikerin absolvierte die 34-Jährige in Lindau. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihren Kindern in der Natur oder beim Wellenreiten im Meer.