Markdorf Sonja Gauggel verkauft Gestecke auf Märkten der Region

Blick auf den Marktstand: Von ihren Spaziergängen rund um Ebenweiler bringt Sonja Gauggel oft Wurzeln mit. Sie sind Grundlage für ihre Gestecke aus Trockenblumen, die sie auch auf dem Wochenmarkt in Markdorf verkauft.

Sonst kommt sie nur zum Elisabethenmarkt. Im vergangenen Jahr war Sonja Gauggel aber ebenfalls in den Adventswochen auf dem Markdorfer Wochenmarkt. Eine gewerbliche Händlerin ist sie nicht. Ihre Trockenblumengestecke beziehungsweise Adventskränze sind das Ergebnis hobbymäßig betriebener Heimarbeit. Ihre Produkte freilich halten dem Vergleich mit den Dekorationsstücken der Profis durchaus stand. Und Sonja Gauggel beschränkt sich keineswegs auf eine Art der Gestaltung. Die Ebenweilerin erklärt: "Die Geschmäcker sind verschieden, die einen mögen es bunt, die anderen haben es lieber schlicht." Beiden Vorlieben versuche sie gerecht zu werden.

"Ich bin durch den Kindergarten darauf gekommen", erklärt Sonja Gauggel. Vor Jahren galt es, zusammen mit den Kindern etwas zu basteln. Das Ergebnis habe ihr so gut gefallen, dass sie dabei geblieben sei – beim Selbstzusammenstellen von Adventsschmuck. Doch blieb es nicht bei Kränzen. Irgendwann habe sie auch begonnen, Grabschmuck selbst zu schaffen, zunächst für die eigene Familie, dann auch für Freunde. In diesem Jahr bietet sie diese Gestecke erstmals beim Markdorfer Wochenmarkt an. "Extra für Allerheiligen", wie Sonja Gauggel erklärt. Denn am Tag vor Allerseelen richten die Familien die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen für den nahen Winter her. Sie erneuern die Lichter. Und sie stellen auch Blumengestecke auf.

Sonja Gauggels Blumengestecke sind größtenteils das Ergebnis ausgedehnter Spaziergänge rund um ihren Wohnort Ebenweiler. "Wenn ich eine schöne Wurzel finde, nehme ich die mit." Anschließend wird das Fundstück mit dem Hochdruckreiniger behandelt, damit sich der Schmutz löst. Im Grunde sei sie stets auf der Suche nach neuem Material, erklärt sie, während sie auf ein großes Palmblatt weist, das sie zu einer Schale verarbeitet hat. In Markdorf kommen Sonja Gauggels Gestecke gut an, ebenso wie auf den Märkten in Weingarten, Bad Waldsee und Friedrichshafen. So darf sie das ganze Jahr über ihrem Hobby frönen, "das die trübe Jahreszeit ein bisschen bunter macht".