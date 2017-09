vor 21 Stunden Julia Liedtke Exklusiv Markdorf Sommerserie Meine Straße: Die Fürstenbergstraße in Markdorf

Die Fürstenbergstraße im Markdorfer Teilort Hepbach verbindet Unter- und Oberdorf miteinander. Und an ihrem Ende bietet sie einen schönen Blick über den Bodensee. Im Rahmen unserer Sommerserie erzählen Menschen, warum sie so gern in der Fürstenbergstraße leben.