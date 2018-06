Markdorf Sommermusik in der Markdorfer Stadthalle: Die fabelhafte Welt der Musicals

Die Gymnasiasten des Bildungszentrum Markdorf luden als Auftaktveranstaltung zum Schuljubiläum zum Konzert ein. Zauberhafte Melodien und Ohrwurmsongs zum Mitsingen begeisterten das Publikum und die jungen Moderatoren sorgten für Spaß und Hintergrundwissen.

Ins Reich der Löwen, der Katzen, der Drachen und vor allem der Ohrwürmer konnte man beim Sommerkonzert des Gymnasiums am Bildungszentrum Markdorf eintauchen. Die Tiere allein freilich machten noch keine Sommermusik; im Zeichen der Musicals stand der ganze Abend.

"Bei der Generalprobe am Mittag hat's gar nicht geklappt", beklagen vor Beginn die beiden Saxofonistinnen Merle und Jessica vom Unterstufenorchester. Bestes Omen also, und kein Wunder, dass die Sommermusik 2018 in der Stadthalle zu einem großartigen Konzert und einem opulenten Fest für die Sinne geworden ist. "Das ganze Schuljahr schon sind wir am Proben", sagt Gesamtleiter Oliver Fredel bevor es muksmäuschen still im Saal wird. "Ich denke, da sitzt jetzt alles." Recht sollte er behalten, und gebannt drehte sich jeder auf seinem Stuhl um, als aus dem Hintergrund zarte Stimmen ertönen und über 30 Mädchen erst leise, dann immer lauter und mit den Fingern schnalzend die neue Hymne anstimmen. "50 schöne Jahre, 50 Jahre BZM ..."

Anders als gewohnt ist in diesem Jahr das Konzert nicht krönender Abschluss eines zu Ende gehenden Schuljahres, sondern Auftakt zum 50jährigen Jubiläum des Bildungszentrums. Nicht schöner hätte diese Feier beginnen können als mit diesem musikalischen Glanzlicht. "Für mich ist das heute eine Premiere und ein wahrlich würdiger Auftakt für das Jubiläum", zeigte sich Schulleiterin Diana Amann stolz auf die Leistung sowohl der Mitwirkenden als auch aller Verantwortlichen.

Zurück im Reich der Fabelwesen sieht man bald einen Drachen vor dem inneren Auge hoch in die Lüfte aufsteigen, so zart, so klar sind die Stimmen der Mädchen vom Unterstufenchor, die mit "Cerf-volant" zauberhafte, fast ätherische Klänge in den Saal schicken. Nicht weniger berührend sind die Melodien aus "Cats" (gespielt vom Unterstufenorchester) oder "König der Löwen", gesungen vom Oberstufenchor. Würde man sich unbeobachtet fühlen, man hätte gerne eine Träne der Rührung verdrückt. Aber die von Margit Looser und Oliver Fredel wunderbar getroffene Songauswahl ließ eine Rührseligkeit erst gar nicht aufkommen, denn im nächsten Moment war mit "Grease" und John Travolta oder mit "Mamma Mia" die Welt wieder in Ordnung und der Ohrwurm munter am Werk.

"Ear-Catching Melodies" nannte das Moderatoren-Team aus Carola Geis, Giulia Romano, Fabian Weng und Johannes Wider diese Ohrwurmmelodien. Die Freude über die neu gefunden Wörter war den vier Jugendlichen anzumerken, und längst ausgemusterte Begriffe wurden selbstverständlich für die junge Generation übersetzt. "Eine Jukebox, oder wie der Österreicher sagt, ein Wurlitzer, war früher ein komischer Musikautomat", scherzte Fabian Weng. Es war nicht nur ein Vergnügen, den mitreißenden Musicalklängen zu lauschen, auch die von Eva Huberich einstudierte Moderation war einerseits von besonders heiterer Weise, andererseits wurde nebenbei jede Menge Hintergrundwissen zu den Musicals vermittelt.

Zu guter Letzt und beim fast schon legendären finalen "We are the Champions" setzten die vier Moderatoren auf ganz viel "Audience response", was ihnen dann auch mit dem begeisterten Mitsingen des Publikums und des dringlichen Klatschens nach einer Zugabe sicher war. So sicher, wie der begleitende Ohrwurm auf dem Heimweg.