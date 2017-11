Deggenhausertal Simon Neitzel: "Man muss das Unmögliche angehen"

Auf einen Kaffee mit...Simon Neitzel, der im Deggenhausertal lebt und sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Mit dem Verein „Wir und Jetzt“ setzt er sich für eine nachhaltigere Welt ein. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählte er auch von seiner einstigen Flucht aus der Gesellschaft. Fünf Jahre lang zog er mit dem Rucksack durch Deutschland und Europa.

Herr Neitzel, Sie sind Mitbegründer und Vorsitzender von „Wir und Jetzt“. Für was steht dieser Verein?

Wir wollen eine Art Vermittlerrolle einnehmen und eine Plattform bieten für Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um so gesellschaftliche Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit voranzubringen. Letztendlich wollen wir eine alternative Denkweise etablieren zur klassischen „Das war doch schon immer so“-Mentalität.

Wie soll das konkret passieren?

Ein Teil unserer Tätigkeit dreht sich um den Austausch mit Unternehmen. Wir sprechen mit Firmen, beispielsweise über alternative Konzepte wie das der Gemeinwohl-Ökonomie, das eine stärkere Orientierung der Wirtschaft an den tatsächlichen gesellschaftlichen Notwendigkeiten vorsieht. Das beinhaltet auch die Fragen der Nachhaltigkeit sowie der Energie- und Ressourcenschonung. Ein Unternehmen in der Region, das sich besonders mit diesen zuletzt genannten Punkten auseinandersetzt und mit dem wir derzeit im Austausch stehen, ist SAP. Das ist ein Teil unserer Tätigkeit.

Und der andere?

Wir schaffen außerdem Dialogräume, wo wir verschiedene Menschen mit verschiedenen Ressourcen zusammenbringen: Einer hat beispielsweise eine tolle Idee, aber nicht das passende Werkzeug, die finanziellen Mittel oder das entsprechende Know-how. Ein konkretes Beispiel ist das Projekt der solidarischen Landwirtschaft in Ravensburg, wo Verbraucher direkt mit Bauern kooperieren und sich finanziell an deren Unternehmen beteiligen, was für beide Seiten gewinnbringend ist. Der Landwirt trägt nicht mehr die alleinige Verantwortung und die Verbraucher bekommen wöchentlich frisches Gemüse. Und das ist auch die Grundidee unseres Vereins: Am Ende soll immer ein konkreter Mehrwert für die Gesellschaft stehen.

Was treibt Sie an?

Tatsächlich war es das Thema Gentechnik, mit dem ich mich vor rund sieben Jahren zu befassen begann und das ein Feuer in mir entfacht hat. Das war mein Einstieg in die politische Arbeit. Anschließend bin ich über unzählige weitere interessante Nachhaltigkeitsthemen gestolpert. Aus diesen Impulsen heraus entstand dann 2010 „Wir und Jetzt“.

Als Kind haben Sie eine Waldorfschule besucht. Wie hat Sie das in Ihrem heutigen Handeln geprägt?

Die Waldorfschule war Spielwiese und Anker zugleich. Damals konnte ich lernen, kreativ mit Herausforderungen umzugehen. Etwas, das mir bis heute hilft. Besonders prägend waren aber meine fünf Jahre als fahrender Wanderer.

Was haben Sie in dieser Zeit erlebt?

Ich habe aus dem Rucksack gelebt, draußen in der Natur geschlafen oder für Kost und Logis gearbeitet. Diese Reise war einerseits meine Flucht aus der Gesellschaft, die ich zu diesem Zeitpunkt brauchte, da sich meine Eltern kurz zuvor hatten scheiden lassen. Andererseits waren diese Jahre meine Studienzeit, in der ich unglaublich viel gelesen, geschrieben und gelernt habe.

Sie waren auf Wanderschaft und versuchen nun, die Gesellschaft durch die Arbeit mit „Wir und Jetzt“ besser zu machen. Sind Sie Utopist?

Es braucht immer Utopien und Visionen, um Veränderungen zu bewirken und Neues zu schaffen. Man muss das Unmögliche angehen, denn wenn man nur das Mögliche versucht, ändert sich nichts. Ich persönlich fühle mich meiner Zeit immer etwas voraus. Das versuche ich, in etwas Positives umzuwandeln. Aber um weiterhin erfolgreich zu sein, fehlen dem Verein derzeit noch die entsprechenden Ressourcen.

Wie soll das geändert werden?

Es gibt das deutschlandweite Projekt der Bürgerkarte, das wir gerade hier in der Region um Markdorf etablieren wollen. Daran sind regionale Händler und Firmen sowie Vereine und Bürger beteiligt: Bürger kaufen in teilnehmenden Geschäften ein, ein gewisser Prozentsatz des Umsatzes geht dann an den Verein oder die Initiative, die der Kunde unterstützen möchte. So bleibt die Kaufkraft in der Region und Vereine und Projekte werden aktiv gefördert. Davon könnte auch „Wir und Jetzt“ profitieren. Es braucht nur noch mehr Unternehmen, die daran teilnehmen.

Zur Person

SimonNeitzel, geboren 1978 in Warendorf im Sauerland, wuchs zunächst im hessischen Marburg auf und zog dann im Alter von sechs Jahren nach Schwäbisch-Hall, wo er eine freie Waldorfschule besuchte. Mit 17 Jahren kapitulierte er vor seinem inneren Drang nach Freiheit und begab sich, ausgestattet nur mit einem Rucksack, für fünf Jahre auf Wanderschaft durch Deutschland und Europa. Nach dem anschließenden Zivildienst zog es Simon Neitzel an den Bodensee, wo er 2003 eine Ausbildung zum Gemüsegärtner absolvierte. Seit 2015 lebt er in Deggenhausertal, arbeitet als selbstständiger Gärtner sowie Netzwerker und setzt sich als Vorsitzender des Vereins „Wir und Jetzt“ für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt ein. Simon Neitzel ist Vater dreier Kinder.