Markdorf Sieht deutlich leichter aus, als es ist: Selbstversuch beim Fahnenschwingen

Beim Schnuppertraining der Fahnenschwinger der Historischen Narrenzunft Markdorf muss SÜDKURIER-Mitarbeiterin Angelina Sortino all ihren Mut zusammennehmen.

Fahnenschwinger – die meisten haben sie schon einmal bei einem Umzug gesehen und fanden sie vermutlich sehr beeindruckend. So wie ich. Heute teste ich im Schnuppertraining der Fahnenschwinger der Historischen Narrenzunft Markdorf, wie es ist, die Fahne selbst durch die Luft zu wirbeln.

Schon nach kurzer Zeit muss ich feststellen, dass das Ganze deutlich leichter aussieht, als es ist. Die 1,40 Meter lange Fahne ist schwer und aufgrund meiner geringen Körpergröße muss ich sehr aufpassen, damit ich mit dem Stock nicht über den Stadthallenboden ratsche. Vielleicht hätte ich lieber bis zum Schnuppertraining im Sommer warten sollen. Das ist nämlich auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren offen und vermutlich hätten die Trainer dann Fahnen für Kinder und sehr klein geratene Frauen dabei gehabt. Um auf Nummer sicher zu gehen, sind die Stöcke aber an beiden Seiten mit einem Gummi versehen.

Trainer Christian Altstädter zeigt uns zunächst die einfachste Figur und wie sie geschwungen wird. Er erklärt: "Der Harnisch ist unsere Grundfigur, sie bildet die Basis fürs Fahnenschwingen." Wenn er die Fahne um seinen Körper wirbelt, sieht alles gar nicht kompliziert aus. Sobald ich aber versuche, seine Bewegungen nachzuahmen, scheitere ich vor allem anfangs kläglich. Nach einiger Zeit gelingt mir der "Harnisch" dann aber doch noch.

Bei der nächsten Figur namens "Schleife" bleibt der Erfolg leider aus. Den "Gürtel", bei dem die Fahne auf Hüfthöhe um den Körper gedreht wird, meistere ich hingegen fast auf Anhieb. Als es an den ersten Wurf geht, ist plötzlich Angst mit im Spiel. "Komm, trau dich, mit etwas mehr Schwung zu werfen, dir passiert nichts", muntert mich Fahnenschwingerin Sarah Lemkamp auf. Sie kann ihre Fahne bis an die Hallendecke werfen und dann wieder fangen. Dieses spektakuläre Bild und erste Erfolge der anderen Schnupperteilnehmer motivieren mich. Ich traue mir den ersten kraftvollen Wurf zu. Geschafft! Die Fahne landet wieder in meiner Hand und ich bin ein wenig stolz, vor allem aber auch froh, dass mich der Stock nicht wie befürchtet erschlagen hat.

Auch die anderen Trainingsgäste sind mit sich zufrieden. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der ersten Stunde schon so viel lernen und die Fahne sogar werfen", berichtet Teilnehmer Simon Sauseng. Auch Aurelia Zollner ist begeistert: "Es war leichter, als ich gedacht habe, aber es ist schwerer, als es aussieht."

Nach einiger Zeit schmerzen uns Leihen ganz schön die Handgelenke und wir ahnen, dass uns ein gewaltiger Muskelkater bevorsteht. Unsere Trainer schmunzeln und Christian Altstädter eröffnet uns: "Wir haben heute noch langsam angehen lassen, aber Fahnenschwingen ist richtiger Sport und kann deshalb auch sehr anstrengend werden." Allerdings sorgt das Schwingen auch für echte Glücksgefühle. Denn obwohl es noch eine Weile dauern wird, bis unsere Figuren wirklich fehlerfrei klappen, hatten alle Schnuppergäste sehr viel Spaß. Mailin Heim, die heute auch zum ersten Mal eine Fahne geschwungen hat, sagt: "Es war einfach cool, mal etwas Neues auszuprobieren." Aurelia Zollners Fazit: "Die Trainer sind sehr nett und es hat mir hier gut gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass das hier mein neues Hobby wird."