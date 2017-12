Markdorf Sechs gute Wünsche für 2018

Von Rektorin über Dirigent bis Fußballtrainer: Markdorfer Neuanfänger blicken zurück

Markdorf – Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Eine bewegte Zeit für all jene, für die in Markdorf ein Neuanfang begann. Zeit, diese Menschen zu fragen, was sie 2017 bewegte und was sie sich vom Jahr 2018 erwarten.