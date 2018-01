Markdorf Schwarzwurzeln überzeugen mit leicht nussigem Geschmack

Elisabeth Hierling bedauert, dass nur wenige Kunden sich auf dem Wochenmarkt in Markdorf für Schwarzwurzeln entscheiden. Dabei passen die zu einer Vielzahl von Gerichten, wirbt sie im Rahmen der SÜDKURIER-Serie "Blick auf den Marktstand".

Markdorf (büj) Das Auge isst mit. Doch bedarf es bei der Scorzonera Hispanica schon eines zweiten Blicks, bevor das Wasser im Mund zusammenläuft. Sie sieht nämlich ziemlich unansehnlich aus, die Schwarzwurzel, auch bekannt als Winter- beziehungsweise Arme-Leute-Spargel. Auf der iberischen Halbinsel in Spanien, woher die Schwarzwurzel, wie ihr botanischer Name besagt, stammt, genießt sie das Ansehen einer Heilpflanze. Helfe sie doch bei Schlangenbissen, heißt es dort.

So rar wie Schlangen hierzulande sind auch die Käufer von Schwarzwurzeln. Das bedauert Elisabeth Hierling, die das krautige Gewächs auf dem Markdorfer Wochenmarkt anbietet. "Weil die kaum jemand kennt", erklärt sie. Und wer sie kenne, scheue oft die Zubereitung. Die nämlich sei einigermaßen aufwändig. Gemüse-Verkäuferin Hierling empfiehlt, die Stangen zunächst ein, zwei Minuten lang zu kochen und sie danach zu schälen. "Unbedingt mit Handschuhen – die weiße Milch macht sonst hässliche Flecken auf der Haut." Weiße Milch deshalb, weil die Schwarzwurzeln aus der Familie der Korbblütler zur Gattung Löwenzahn gehören, erläutert Hierling. Nach dem Schälen kommen die Stangen wieder zurück ins heiße Wasser. Nun kochen sie so lange, bis sie weich sind.

An Spargel erinnert ihr nun zartes Fleisch, weniger dessen leicht nussiger Geschmack. Gesund seien Schwarzwurzeln. Und sie passen zu einer Vielzahl von Gerichten – gleich ob Fleisch oder Fisch. Lecker seien sie auch in der Suppe. "Einfach vorbeikommen und fragen", rät die Gemüseverkäuferin. Das sei der Vorteil auf dem Markt: "Von uns gibts Tipps für die Zubereitung." Wobei das auf Gegenseitigkeit beruht, sagt Elisabeth Hierling. Denn der Austausch funktioniere auch in umgekehrte Richtung. Manche Kunden bringen ihre Rezepte mit zum Marktstand.