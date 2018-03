Markdorf Schülerkonzert der Leimbacher Drittklässler: So klingen Gewitter, Erdbeben und Achtsamkeit

Während des zwölften Schülerkonzerts der Leimbacher Drittklässler lauschen selbst die jüngsten Geschwister gebannt.

Kein Konzert ohne Ansage. Am frühen Donnerstagabend war es Musikpädagoge Bernhard Rissmann aus Überlingen, der ins Programm einführte. Beim zwölften Schülerkonzert der Leimbacher Grundschule waren es wiederum die Drittklässler, welche Eltern, Geschwister, Freunde und Lehrer in die Mehrzweckhalle eingeladen hatten. Und einmal mehr gab es – auch dank der finanziellen Unterstützung durch den Grundschul-Förderverein – eine Eigenkomposition zu hören: ein Klang-, Sprach- und Bewegungs-Kunstwerk, das die 35 Schüler mit Bernhard Rissmann entwickelt hatten.

"Achtung, der Fluchtweg ist dort hinten", wandte sich der Musikpädagoge an die Mütter und Väter kleinerer Kinder. Für diese könne es unter Umständen zu laut werden, insbesondere im letzten Teil der Komposition. Bei jenen Szenen "mit großer Dramatik" also, in denen die Klangkünstler erst ein Gewitter und schließlich sogar ein Erdbeben tonmalerisch aufführten. Donner, Wände-Wackeln, -Schwanken und -Umstürzen griffen als Tutti, als mächtiges Crescendo sämtlicher Schlagwerke, Klanghölzer und etlicher Gewitterbleche Raum. Die Flucht aus dem Saal wollte niemand ergreifen. So sehr faszinierte das ohrenbetäubende Spektakel das alsbald mit tosendem Applaus antwortende Publikum. Und auch eine andere Sorge des studierten Cellisten, ehemaligen Mitglieds des Kölner Gürzenich-Orchesters und der Bamberger Sinfoniker hatte sich als unbegründet erwiesen: Rissmanns Furcht, Kleinkinder könnten Unruhe in die leisen Partien der Drittklässler-Komposition bringen. Zwar tönten die jüngeren Geschwister vor Beginn des eigentlichen Stücks noch eifrig mit. Doch als die Drittklässler ihr Kunstwerk aufführten, als sie mit Samen-Schoten und kleinen Stäbchen, mit Schlaginstrumenten und Klanghölzern ihre zarten Melodie- und Rhythmik-Fäden spannten, da reagierten die Kleinsten auf den Mütter-Schößen mit gebanntem Lauschen. Das Zupfen und Zirpen gerade in den leisen Partien hatte ihr Interesse geweckt.

Johanns Interesse galt vor allem dem Akkordeon. Nach dem Konzert berichtete der Achtjährige, der selber mitkomponiert und -gespielt hatte bei dem immerhin dreiviertelstündigen Klang-Kunstwerk: "Dass ich Akkordeon spielen durfte, das hat mir am besten gefallen." Kein Wunder, spielt sein Vater daheim doch das gleiche Instrument. Wie Musikpädagoge Bernhard Rissmann eingangs erklärt hatte, gehe es bei dem Projekt auch ums Soziale. Die Kinder lernen beim Musizieren, aufeinander zu achten. Und auch das fiel auf: "Die ganze Art und Weise, wie die miteinander spielen", sagte Emil Christ, ein Vater, "hat mich ziemlich beeindruckt."