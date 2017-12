Markdorf Schüler gestalten Weihnachtskarten für Schulpost

Die Schüler am Bildungszentrum Markdorf waren zu einem Wettbewerb aufgerufen: Gesucht war ein Motiv für die Weihnachtspost, die die Schule dieses Jahr verschickt. Jetzt wurden die sieben Gewinnentwürfe des Wettbewerbs präsentiert. Das Siegermotiv, das auf die Karten gedruckt wird, hat der 16-jährige János Ferenc gestaltet.

Markdorf (büj) János Ferenc ist keineswegs überrascht. Im Gegenteil: Mit einem guten Abschneiden habe er gerechnet, erklärt der 16 Jahre alte Gymnasiast. Er ist der Sieger beim Weihnachtskarten-Wettbewerb des Markdorfer Bildungszentrums. Mit seinen drei Entwürfen hat er den Wettbewerb gewonnen. Luisa Obert, Josephine Schmid, Katharina Weiler und Lisa Rennert heißen die vier Schülerinnen von Schulverbund und Gymnasium, deren Weihnachtskarten die Jury ebenfalls in die engere Auswahl gezogen und dann prämiert hat.

"Damit hab ich nicht gerechnet", freut sich die zwölfjährige Josephine. Die anderen in der Klasse hätten zum Teil viel Kreativeres abgegeben als ihr, Josephines, Motiv: das Schneegestöber vor rotem Himmel. Die zwölfjährige Luisa beschränkte sich auf Grün und Rot. "Ich wollte mich auf diese beiden Farben konzentrieren – für mich stehen die für Weihnachten." Ihre Grafik zeigt drei rote Kugeln auf grünem Grund. Ein bisschen bunter geht es im Weihnachtswald mit Rentier zu. Und Katharina, elf Jahre, brauchte schon "ein bisschen Zeit zum Überlegen", bevor sie ihre Schneeballschlacht gemalt hat.

Zunächst klang es wie ein Hilferuf. Es war aber ein Aufruf zum Mitmachen, gerichtet an die Schüler am Markdorfer Bildungszentrum (BZM). "Wir brauchen Weihnachtskarten!", hatten sich Irina Stengele und Carolin Engels an sämtliche Klassen des Schulverbunds gewandt. Denn in diesem Jahr sollten es weder die Kunstlehrer noch Schüler aus den Kunstkursen der Oberstufe sein, die die Grußkarten entwerfen, welche die Sekretariate zum Weihnachtsfest versenden. Der Aufruf wurde gehört. "Eine tolle Resonanz", freute sich Kunstlehrerin Irina Stengele gestern, "82 Schülerinnen und Schüler haben sich beteiligt." Manche haben sogar mehr als nur eine Grußkarte gestaltet. János Ferenc zum Beispiel – er reichte gleich drei Entwürfe ein. Einen davon, die Karte mit "Merry Christmas", wählte die Jury aus den beiden Kunstlehrerinnen sowie den Schulleiterinnen Diana Amann (Gymnasium) und Veronika Elflein (Schulverbund) – als Grußkarte aus. Etwa 550 Stück davon werden nun mit der Weihnachtspost verschickt.