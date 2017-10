Markdorf Schüler gestalten Fahnen: Hier weht Luther auf moderne Weise

26 Schüler des Bildungszentrums Markdorf gestalten fünf Fahnen zum Reformationsjubiläum. Stadtmarketing-Chefin Lucie Fieber hat damit auf altbewährte Kräfte gesetzt, denn bereits das Plakat zum Mittelalterfest ist im Kunstunterricht entstanden. Die Fahnen sollen zum Wochenende wehen.

Markdorf – Bereits das Plakat zum Mittelalterfest der Stadt war ein voller Erfolg. Gestaltet worden ist es nach Entwürfen von Schülern der Verbundschule am Markdorfer Bildungszentrum. Und wie es scheint, findet diese Erfolgsgeschichte nun ihre Fortsetzung. Denn wieder gab es etwas für die Stadt zu gestalten. Wieder holte sich Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, einige Realschüler ins Boot. Und wieder ging es um ein Jubiläum – dieses Mal nicht um das 1200-jährige, bei welchem die urkundliche Ersterwähnung der Stadt gefeiert wird, sondern um das Lutherjahr. Lucie Fiebers Auftrag: Fahnen zum Thema Lutherjahr. Alles weitere blieb den Schülern überlassen.

Das berichtete Kunstlehrer Günther Nietsche, der das Fahnen-Projekt in seinem Unterricht betreut hat. Am Donnerstagmittag präsentierten jene 26 Schüler aus den Jahrgangsstufen 8 bis 10, die sich freiwillig fürs Mitgestalten der Luther-Fahnen gemeldet hatten, die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Luther wird bunt

Dabei blickt der Mittelpunkt des Geschehens schon etwas skeptisch. Viel skeptischer scheinbar als auf dem vertrauten Porträt des historischen Malereimeisters Cranach. Das nämlich lässt den Reformator halb auffordernd, halb fragend auf seinen Betrachter schauen – unter dunklem Renaissance-Hut und vor hochgestelltem, gleichfalls dunklem Kragen. Ganz anders sieht das aus bei den Entwürfen, die aus Schülerhand stammen. Die Jugendlichen setzten dem Cranach-Konterfei bunte Kopfbedeckungen auf. Teils schrill, teils heftig kontrastierend, teils gemalt mit flirrend-flackerndem Pinselstrich zeigen sich hier der Mantel und der Hut, die einst in schlichtem Schwarz gehalten waren.

Statt seines recht altfränkisch anmutenden Habits begegnet Luther nun in Op- und in Popart, außerdem ex- und impressionistisch gewandet, schließlich sogar konstruktivistisch. Eine Stilvielfalt, die zu dem Motto des Kunstprojekts passt: "Luther bleibt modern" lautet das.

Auch in Freizeit daran gearbeitet

"Viel wars nicht", bekennt Laura freimütig ihr Wissen über Martin Luther. Er sei der 14-Jährigen zwar schon begegnet, im Religions- und im Geschichtsunterricht. Doch Kontur habe er kaum gewonnen. Vom Kunstprojekt habe sie das nicht abgeschreckt. Im Gegenteil: Die Aussicht, mit anderen zusammen eigenständig gestalten zu können und die am Computer entstandenen Entwürfe anschließend auf Fahnentuch auszumalen, habe sie gereizt. So sehr sogar, dass sie wie die meisten anderen Schüler zusätzlich zum Kunstunterricht auch noch in ihrer Freizeit daran gearbeitet hat.

"Wir haben es bei der künstlerischen Seite belassen", erklärt Lehrer Günther Nitsche. Näheres zu Luther als Theologen gab es in seinem Unterricht nicht zu erfahren. Stattdessen griff das Projekt manchen Luther-Spruch auf. Wie zum Beispiel: "Iss, was gar ist!" oder "Trink, was klar ist!" Das sind Redensarten, die zumindest Luthers sprachliche Aktualität beweisen – und die die fünf Fahnen schmücken, die am Wochenende vor dem Rathaus und an der Kirchenmaurer flattern sollen.