Markdorf Schüler freuen sich über neue Klassenzimmer

An der Grundschule Leimbach sind vier Klassen in die modularen Ausweichräume umgezogen. Schüler und Lehrer fühlen sich in dem Interimsgebäude wohl.

Die Schüler der Klasse 3b kennen sich mit Containern gut aus, schließlich waren die meisten von ihnen in ihrer Kindergartenzeit beim Neubau von St. Josef in solchen untergebracht gewesen. Daher waren die Drittklässler besonders gespannt, wie die modularen Ausweichräume an der Grundschule Leimbach, zu denen auch ihr neues Klassenzimmer gehört, aussehen werden. "Im Kindergarten war es kleiner. Hier haben wir viel mehr Platz, das gefällt mir", sagt Mark. Auch seine Mitschülerinnen Lilith und Lia sind begeistert. "Es ist schön wieder mit anderen Klassen zusammen zu sein", sagt Lia. Zuvor war die 3b für einige Wochen auf der Bühne der Mehrzweckhalle unterricht worden. Auch Lehrerin Veronika Boll ist mit der neuen Situation zufrieden. "Ich war von beiden Räumen angetan. Aber nun habe ich wieder mehr Kollegen um mich herum." Dagegen hat es Moritz auf der Bühne besser gefallen: "Da war die Turnhalle gleich neben an."

Das Interimsgebäude, in dem einstöckig vier Klassenzimmer, ein Flexiraum mit Küche, Besprechungs- und Lehrerzimmer, Zimmer für Schulsozialarbeit sowie Sanitäranlagen untergebracht sind, sorgt für enorme Entlastung bei der angespannten Platzsituation in den vergangenen Jahren. Die einst Anfang der 90er Jahre einzügig gebaute Schule wird zweizügig ausgebaut. "Wir haben nun eine erstklassige Lösung gefunden", sagt Bürgermeister Georg Riedmann bei einem Besuch der neuen Räumlichkeiten. Schulleiterin Julie Adam zeigt ihm und Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth die neue Unterkunft. Die Container werden nun über einen Zeitraum von mehreren Jahren genutzt, bis das Schulgebäude entsprechend umgebaut ist. Sie können in der Bauphase dann noch aufgestockt werden. Dies wird aber frühestens in vier bis fünf Jahren der Fall sein, zunächst hat die Entwicklung an der Jakob-Gretser-Schule Vorrang.

Riedmann betont, dass in Leimbach die Flächen so konzipiert worden seien, dass die Grundschule für die Zukunft sehr gut aufgestellt sei. Die Anforderungen haben sich geändert, Räume müssen für die unterschiedlichen Betreuungsangebote flexibel sein und funktional genutzt werden können. "Wir haben das Flächenvolumen verdreifacht, während die Schülerzahlen um 60 Prozent wachsen", so Riedmann. Schulleiterin Julie Adam ist dankbar für diese Unterstützung. "Wir haben endlich den gewünschten Platz und können sogar noch überlegen, wie welcher Raum am besten genutzt werden kann, zum Beispiel der Flexiraum". Diese Möglichkeit habe es bislang nicht gegeben. So stehen auch Überlegungen an, wie die rund 50 Schulkinder, die zum Mittagessen bleiben, anders untergebracht werden können. Bislang wurde im Kindergarten gegessen, hier wird der Platz langsam zu knapp.

Seit Anfang des Jahres sind die vierte Klasse, die Klassen 3a und 3b sowie die Vorbereitungsklasse in dem Container untergebracht. "Wir haben derzeit einen Wettbewerb laufen, damit wir nicht immer von Containern sprechen. Die Kinder dürfen Namensvorschläge einreichen", so Julie Adam. Die ersten Vorschläge kommen direkt: Mobilbox und weiße Wand.

So geht es weiter

Im Dezember 2017 hat der Gemeinderat einen Teil der Architekturleistungen für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Jakob-Gretser-Grundschule an die Architektenwerkgemeinschaft Weinbrenner, Single, Arabzadeh aus Nürtingen vergeben. In dieser Woche fand ein Auftaktgespräch mit Planern, Schul- und Stadtvertreten statt. "Wir konzentrieren uns jetzt auf die Jakob-Gretser-Grundschule", so Bürgermeister Georg Riedmann. Der Planungsauftrag sei vergeben, nun werden weitere Entwürfe erarbeitet und diese dem Gemeinderat präsentiert. Wann eine endgültige Entscheidung getroffen wird, steht zeitlich derzeit noch nicht fest. (shn)