Markdorf Schüler der Pestalozzi-Schule gewinnt Literaturpreis

Justin Escher hat Jury des Vereins "Die Wortfinder" mit seinem Text über sein Traumauto überzeugt. Der 16-Jährige gewann beim Literaturwettbewerb der "Wortfinder" einen Preis.

Markdorf (büj) Justin Escher träumt, wovon viele 16-Jährige träumen: Er wünscht sich einen Sportwagen. Ein schnittiges Gefährt von einem bayerischen Hersteller, mattgrau mit 520 PS. Ausgestattet soll dieses Traumauto mit schneeweißen Ledersitzen sein, einem Turbolader und einer speziellen Auspuffanlage, die in vier Endrohre mündet. Justin Eschers Traum ist damit aber noch nicht zu Ende. Denn er handelt auch von der Fahrt in Landstriche – und den Begegnungen dort.

Dass er mit einem Text über seine Träume einmal einen Literaturpreis gewinnen könnte, davon hat Justin Escher noch nicht geträumt. Wie auch? Sein Verhältnis zum Schreiben sei ein "ganz normales", erklärt der 16-Jährige: "Ich schreibe nur, wenn ich muss." Im Deutschunterricht zum Beispiel – etwa wenn ihn Dagmar Stör anhält, einen Praktikumsbericht zu verfassen oder etwas ähnlich Nützliches, was Justin Escher ebenso wie seinen Mitschülern in der Markdorfer Pestalozzi-Schule hilft, den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu genügen. Auf dem sie sich keineswegs leichttun als Sonderschüler.

An eben diese Gruppe hat sich Verein "Die Wortfinder" im ostwestfälischen Bielefeld gewendet. An "Menschen in besonderen Lebenslagen". Etwa an Schüler, "denen das Lernen nicht ganz leicht fällt", wie Lehrerin Dagmar Stör erläutert. Sie hat den Wettbewerbsaufruf in ihrem Fach gefunden – und war angetan von Vorschlag, ihre Schüler einen kreativen Text schreiben zu lassen. "Dass der als Beitrag für einen Literaturwettbewerb gedacht ist, habe ich meiner Klasse allerdings nicht verraten", erklärt die Sonderschul-Pädagogin.

Die Mail von den Bielefelder "Wortfindern" – mit der Einladung zur Preisverleihung – erreichte sie in den Pfingstferien. Mit einem Wettbewerbserfolg aus der eigenen Klasse hatte Dagmar Stör kaum gerechnet, reichten dieses Mal doch rund 1100 Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ihre Texte ein. Auch sei es ziemlich ungewöhnlich, wenn Schüler der Pestalozzi-Schule Literaturwettbewerbe gewinnen, erklärt sie. "Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern."

Zur Preisverleihung in der Bielefelder Stadtbibliothek fuhr Justin Escher in Begleitung von Freund Deniz Lombardo, Lehrerin Dagmar Stör und Lehrer Dominik Burget. Alle drei Begleiter räumen ein, recht aufgeregt gewesen zu sein – anders als Wettbewerbssieger Justin Escher, der es genoss, als professionelle Vorleser seinen Text vortrugen. Abgedruckt ist der nun in einem Literatur-Kalender – zusammen mit 52 gleichfalls von der Bielefelder Jury ausgewählten Preisträger-Texten von Autoren im Alter von neun bis 54 Jahren.

Hinterm Berg gehalten hat Justin Escher übrigens nicht mit seiner Beziehung zum eigenen Schreiben. "Nur wenn ich muss", war auch die Antwort an die "Wortfinder". Sein Lieblingsfach in der Schule bleibe nach wie vor Technik.