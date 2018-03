Markdorf/Bermatingen Schon aus Nostalgiegründen für "ÜB"

Das Thema Altkennzeichen "ÜB" wird in Markdorf und Bermatingen – im badischen Teil des Bodenseekreises – unterschiedlich betrachtet. Das Spektrum umfasst Befürworter sowie Gegner.

Wenn es nach dem Markdorfer Egon Wegmann geht, soll es das einstige Kfz-Kennzeichen "ÜB" ruhig wieder geben. Der Oldtimerfan sagt: "Das ÜB-Kennzeichen hat durchaus seine Berechtigung. In Nostalgie zu schwelgen, ist ja wieder in." Wegmann erinnert sich noch gut daran, als das Zulassen eines Kraftfahrzeugs in Überlingen nichts für Fußkranke war, weil für eine solche Angelegenheit mehrere Besorgungen erforderlich waren und durchaus ein halber Tag drauf gehen konnte: "Auf der Kfz-Zulassungsstelle musste man erst einmal erklären, dass man ein Kennzeichen braucht. Dann musste man in den Schreibwarenhandel Feyel, um dort ein Formular abzuholen und auszufüllen. Dann wurde einem ein Kennzeichen zugeteilt. Und dann musste man zur Firma König, um die Kfz-Schilder fertigen zu lassen. Und außerdem musste man die Kfz-Steuer bar beim Finanzamt bezahlen." Also seien all jene, die Kfz-Schilder benötigt haben, mehrfach in Überlingen unterwegs gewesen.

"Im Vergleich dazu war das dann später in Friedrichshafen ein Klacks", erzählt Wegmann. Ihm fällt dazu eine Begebenheit ein, die in der Zulassungsstelle des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen spielte: Es sei Anfang der 1970er gewesen, als es darum ging, für seine Frau Eleonore ein Motorrad – eine 200er Ducati – zuzulassen: "Ich fragte nach einem möglichst kurzen Kennzeichen mit einem Buchstaben und zwei Ziffern, weil die Maschine ja schmal ist und niemand so ein großes Kuchenblech am Motorrad haben will." Ihm, Wegmann, sei eröffnet worden, dass es tatsächlich eines gebe, das bislang aber niemand haben wolle – wohl aus Aberglaube. Ja wie denn das Kennzeichen laute? "FN – Z 13", hieß die Antwort. "Beim 13. Monatsgehalt ist ja auch niemand abergläubisch", berichtet Wegmann, "mit FN – Z 13 waren wir rund 20 Jahre unterwegs und nie ist etwas passiert."

Der Markdorfer Künstler Harald Häuser sagt zum Thema: "Ich bin für ÜB, denn Überlingen ist mindestens so bekannt wie Friedrichshafen. Ich finde, bei FN wird der Fokus zu stark auf Friedrichshafen gelegt."

"Das ÜB-Kennzeichen möchte ich schon wieder gerne haben. Sofern ich ein weiteres Fahrzeug zulasse und es gibt die Möglichkeit, wird es auf alle Fälle ein ÜB-Kennzeichen. Traditionsbewusst bin ich schon noch", sagt Helmuth Widmann, einst Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf und Freund alter Motorräder.

Berthold Haller, einst Kommandant der Markdorfer Feuerwehr, sieht die Sache so: "Im Prinzip ist es mir persönlich egal, ob FN oder ÜB. Man könnte auch SEE als Bezug zum Bodensee machen. Dann hätte wohl niemand ein Problem." Dann zeigt er ein Schmuckstück: ein Tanklöschfahrzeug auf Basis eines Mercedes Benz. "Es wurde vor der Kreis- und Gemeindereform zugelassen und seither nie abgemeldet. Bei Feuerwehrjubiläen und -festzügen gibt es dann doch den ein oder anderen neidischen Blick, weil das Tanklöschfahrzeug ein ÜB-Kennzeichen hat", berichtet Haller.

Ein Markdorfer, der namentlich nicht genannt werden möchte, steht der Angelegenheit eher skeptisch gegenüber: "Wenn jemand ein ÜB-Kennzeichen aus nostalgischen Gründen für seine Oldtimer haben möchte, das passt. Nur wie sieht's dann mit dem Verwaltungsaufwand aus?"

Der Bermatinger Matthias Mutter, Opel-Sammler und vom gleichnamigen Autohaus Mutter, begrüßt eine Wiedereinführung des ÜB-Kennzeichens. „Es tut doch keinem weh, diese Form von Patriotismus schadet dem Bodenseekreis sicher nicht.“ Besonders Liebhaber von alten Autos dürften seiner Ansicht nach am alten Kennzeichen ihre Freude haben. „Das macht einen Oldtimer, der früher schon hier gemeldet war, halt noch ein Stück originaler.“ Auch den befürchteten bürokratischen Mehraufwand und die damit verbunden Kosten sieht er gelassen: „Jeder, der so ein Kennzeichen will, muss dann auch die entsprechenden Gebühren beim Landratsamt bezahlen, wo ist das Problem?“

Altkennzeichen "TT" und "ÜB" Thema im Kreistag

Die Mitglieder des Kreistages befassen sich am Montag, 19. März, in öffentlicher Sitzung mit dem Thema Altkennzeichen "TT" und "ÜB" inklusive Petition und sollen einen Beschluss fassen, ob ja oder nein. Sitzungsbeginn ist um 13 Uhr im Säntissaal, Albrechtstraße 77. Die Beschlussempfehlung laut Sitzungsvorlage: "Der Petition zur Wiedereinführung der Kfz-Altkennzeichen TT und ÜB wird nicht entsprochen." Allerdings hat sich inzwischen bei einigen Mandatsträgern ein Sinneswandel eingestellt. (gan)