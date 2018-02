Markdorf Schnupperstunde im bilingualen Zug am Bildungszentrum

Realschüler werden im bilingualen Zug am Markdorfer Bildungszentrum zweisprachig unterrichtet.

Markdorf (büj) An den drei auf die Fasnet folgenden Donnerstagen lädt die Realschule des Schulverbunds am Markdorfer Bildungszentrum Eltern und Viertklässler zu den Informationsnachmittagen. Vorgestellt wird das besondere Profil der Schule. Dazu gehört unter anderem der bilinguale Zug. In den Fächern Biologie, Natur und Technik (BNT) und Bildende Kunst wird dann zweisprachig unterrichtet. Kinder und Eltern dürfen in den Unterricht hineinschnuppern. Alle, die an der Aufnahme in den bilingualen Zug interessiert sind, sind dann zu einer offenen Sprechstunde eingeladen.

Laura und Lucas, beide elf Jahre alt, waren sofort begeistert. Beide Fünftklässler wurden von ihren Eltern angesprochen. "Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte", erinnert sich Laura. Englisch zu sprechen habe ihr schon in der Grundschule Spaß gemacht. Aber die Aussicht, der fremden Sprache noch öfter zu begegnen – und vor allem intensiver als das ab Klasse fünf ohnehin der Fall ist – hat Laura nachgerade begeistert. Bei Lukas lag die Sache anders. Als Drittklässler hatte er in Äthiopien gelebt. "Meine Mutter hat da an einer deutschen Schule unterrichtet." Auf der Straße sprach man Englisch. Und Lucas tauchte quasi wie nebenbei ein in die neue Grammatik und den neuen Sprachschatz. Sich seinen so gewonnen Stand bewahren zu können, ist nun seine Hoffnung – und auch die seiner Eltern.

"Wir klopfen natürlich genau ab, wo die Motive liegen", erklärt Verbundschul-Rektorin Veronika Elflein. Seitens der Eltern solle nicht nur Ehrgeiz der Motor sein. Ihre Kinder sollten ein echtes Interesse am Englischen, darüber hinaus aber auch die Bereitschaft zu zusätzlichem Lernen mitbringen. "Bis jetzt wollte noch keins der Kinder wieder raus aus dem bilingualen Zug", sagt Elflein. Wobei der Ausstieg auch gar nicht vorgesehen ist. Zu begehrt sind die auf 30 Schüler beschränkten Plätze. Derzeit gibt es in Markdorf eine fünfte und eine sechste Klassenstufe mit bilingualem Zug. Ab September kommt eine dritte hinzu. Dafür müssen immerhin 15 besonders qualifizierte Lehrkräfte vorgehalten werden.

Termine der Infonachmittage: jeweils donnerstags, 15. und 22. Februar, 1. März, 14 Uhr.