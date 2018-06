Markdorf Schneller Surfen: Glasfasernetz für die gesamte Stadt Markdorf geplant

Stadtverwaltung und Gemeinderat wollen Schritt für Schritt in den nächsten acht bis zehn Jahren ein flächendeckendes Glasfasernetz in Markdorf installieren lassen. Insgesamt wird mit Kosten von fast 19 Millionen Euro gerechnet. Man will mit anderen Kommunen im Kreis zusammenarbeiten.

In Markdorf soll ein lokales FTTB-Netz (Fibre-to-the-Building) für schnelle Datenverbindungen aufgebaut werden. Dabei sollen alle bebauten und künftig bebaubaren Flächen in ein Glasfasernetz einbezogen und bis an jedes Wohnhaus bzw. Unternehmen Glasfaser-Kabel verlegt werden, das dann ins Gebäude angeschlossen werden könnte, erläuterte Bürgermeister Georg Riedmann.

Adrian Richter von MRK Media stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die grobe Struktur- und Mitverlegungsplanung vor. MRK Media wurde dabei auch beauftragt, daraus für rund 43.800 Euro eine genehmigungsreife Planung zu erstellen. Dies ist jedoch keine Infrastrukturmaßnahme, die von heute auf morgen umgesetzt wird. "Es geht jetzt nicht darum, dass morgen der Bagger anrückt", meinte Riedmann. Des Netz soll innerhalb von acht bis zehn Jahren entstehen, wie Richter erläuterte, denn die Verlegungen der Glasfaser soll vor allem im Zuge von Sanierungen und Erschließungen erfolgen. Der flächendeckende Glasfaserausbau kostet laut Richter insgesamt 18,33 Millionen Euro.

Zweckverband soll gegründet werden

Das Glasfasernetz soll in interkommunaler Zusammenarbeit umgesetzt werden, erläuterte Riedmann. Deshalb soll ein Zweckverband im Bodenseekreis gegründet werden. Dafür gebe es drei Gründe. Zum einen die Förderung durch das Land. Durch einen Verband sei ein höherer Fördermittelanteil, rund 30 Prozent, erreichbar, so Riedmann.

Die Gesamtmaßnahme könne dann für den kommunalen Verband zwischen 70 und 90 Prozent gefördert werden. Genau klären lasse sich dies jedoch erst, wenn die organisatorische Form der Umsetzung der Netzplanung abschließend geklärt und ein Förderantrag gestellt worden ist. Darüber hinaus würden die Einzelhaushalte der Gemeinden nicht so stark belastet. "In einem Zweckverband gibt es ganz andere Möglichkeiten der Finanzierung", so Riedmann. Aber es gebe auch einen administrativen Grund, so Riedmann: "Ein solches Großprojekt würde jedes einzelnen Bauamt überfordern." Über einen Zweckverband sei ein koordiniertes Vorgehen möglich. "Ich halte das für eine ungeheuer wichtige Sache, dass wir das gemeinsam machen", meinte Riedmann.

Adrian Richter von MRK Media erläuterte die grobe Strukturausplanung, die vom Planungs- und Dienstleistungsbüro erstellt wurde. Auftraggeber war ursprünglich das Landratsamt zur Erstellung eines kreisweiten "Backbone"-Netzplans, oder, wie Richter es auch ausdrückte, eines Planes des übergeordneten Glasfasernetzes.

Sogenannte Points of Presence (PoP), Vermittlungspunkte, verteilen von dort die Daten auf die einzelnen Ortsgebiete oder Häuser weiter. Geplant seien für Markdorf sechs PoP-Standorte, nachdem verschiedene Daten von Bevölkerungsdichte, Infrastruktur, Geodaten, geplante Straßenbaumaßnahmen, mögliche Bebauungsgebiete und gegenwärtig präsenten Netzbetreibern erhoben wurden, so Richter. Ein Planungsprogramm errechnete daraus einen Plan, der dann händisch geprüft und nachgebessert wurde.

Atlas mit 120 Karten

Es entstand ein Atlas mit 120 Karten. Sie zeigen, wo die PoPs, die anschließenden Nachverteiler (Nvt) und die 3393 ermittelten Adresspunkte in Markdorf liegen. Insbesondere ist hier auch angelegt, wie an die einzelnen Punkte Glasfaserkabel verlegt werden kann, meist im Tiefbauverfahren. Zusätzlich wurde erhoben, wo ein besonders hoher Bedarf besteht und so genannte Priorisierungscluster eingetragen. "Unterversorgte Gewerbeeinheiten haben Priorität Eins", so Richter, ebenso Gebiete mit extrem schlechter Versorgung. Priorität Drei hätten Haushalte, die jetzt schon gut versorgt seien. Der Schwellenwert sei hier eine Geschwindigkeit von über 30 MBit/Sekunde. Jeder Adresspunkt hat eine eigene Identifikationsnummer. Letztlich sollen die Karten dazu dienen, bei Projekten in der Stadt sofort den Glasfaserausbau mitzuberücksichtigen. Insgesamt geht es in Markdorf um eine Gesamtstrecke von 139,35 Kilometer für Glasfaserkabel.

In Glasfasernetzen seien bis zu 100 GBit/Sekunde und mehr möglich, antwortete Richter auf eine Frage von Susanne Deiters Wälischmiller (UWG) zur Zukunftssicherheit dieser Technologie angesichts des anvisierten Zeitraums für den Ausbau.