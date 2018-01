Markdorf Schauspielgruppe des Bodensee-Medley-Chors spielt "Jetzt heißt es aufgepasst"

Erschwerte Probebedingungen und Probleme bei Generalprobe können die Schauspielgruppe des Bodensee-Medley-Chors nicht schocken. In der Leimbacher Mehrzweckhalle spielen die Lainedarsteller den Dreiakter "Jetzt heißt es aufgepasst". Am Freitag um 19 Uhr ist die letzte Aufführung. Karten für 8 Euro gibt es an der Abendkasse.

Markdorf-Leimbach – Man sieht, was passiert, wenn ein Dorf wie Hepbach zum Epizentrum krimineller Auswüchse wird. Da geht es in der Tat turbulent zu, wie bei der Premiere des Theaterstücks "Jetzt heißt es aufgepasst" von Wolfgang W. Haberstroh. Aufgeführt wurde das Lustspiel in der Mehrzweckhalle in Leimbach, welche dann auch buchstäblich ihrem Zweck enthoben und kurzerhand zur Polizeiwache umfunktioniert wurde.

Gar nicht so einfach gestaltete sich dieses Unterfangen, war die Bühne doch bis zum 23. Dezember belegt. "Wir hatten dieses Mal bei den Proben wirklich zu kämpfen", sagt Theaterleiter Andi Lang. "In der gestrigen Generalprobe lief so ziemlich alles schief." Denn mit dem echten Bühnenbild zu proben sei nur noch für wenige Tage möglich gewesen, was durchaus einiges an Improvisationstalent erforderte. Wie etwa bei der Kulisse, der "Backsteinmauer", die alsbald als Tapete enttarnt wurde, da sie von der Wand rutschte. So konnten bei diesem kleinen Malheur die Akteure ihr ganzes schauspielerisches Talent unter Beweis stellen und buchstäblich aus dem "Stehgreif" agieren: indem der eine im Stehen die Tapete hielt, derweil er nach den Tesastreifen des anderen griff.

Aber der Reihe nach. Die beiden Polizisten Heinz Tapferle (Andi Lang) und Volker Schlau (Christian Morlock) fristen ihr Dasein in der Hepbacher Polizeiwache in einem Dämmerzustand zwischen schlafen und essen. Im Dorf gibt es kaum etwas zu tun, was seitens des Innenministeriums Anlass gibt, eine Stelle zu streichen. Geradezu aufregend in dieser Dorftristesse ist das ominöse Verschwinden eines Stinkerkäses, der sich in der Schublade des stets hungergeplagten Volker Schlau alsbald wiederfindet. Mehr indes wird zunächst nicht gefunden – im Gegenteil. Es verschwinden nacheinander ein Gartenzwerg, säckeweise Nüsse, zwei Räder Emmentaler, ein Feuerwehrauto sowie ein Bagger.

Der Verlauf ist absehbar, das Chaos vorprogrammiert. Jeder will nun mitmischen bei der Verbrecherbekämpfung und jeder verspricht sich davon einen persönlichen Nutzen: Käselandenbesitzerin Anna Nass (Hannah Berroth) sieht sich als zukünftige Gattin an der Seite des Bürgermeisters (Andreas Krug); die Mutter (Claudia Berroth) des Polizisten Volker will den Job ihres Sohnes retten, Putzfrau Hilde Eimer (Angela Jüngel) denkt zunächst an ein "Bodyworkout" der etwas anderen Art mit dem Käser Ede Ka (Paul Siebenhaller), entscheidet sich aber schließlich für ein Schäferstündchen mit Amtsbote Willi Wichtig (Sacha Bochenek); Bauer Karle (Daniel Keller) gibt das Verschwinden seiner Frau zwar Rätsel auf, tröstet sich aber schnell mit der heißblütigen Rosa Bh (Martin Lunnebach). Und dann ist da noch ein dubioser Penner und ein halbseidener Baron (beide Jan Manuel Heß), welche so gar nicht ins Dorfgeschehen einzuordnen sind.

"Ende gut, alles gut" lautet einmal mehr das Motto dieser Komödie. Alles klärt sich natürlich auf und alles bleibt, wie es war – nur ein klein bisschen besser. Aber bis es soweit kommt, ist mit einer deutlichen Belastung des Zwerchfells zu rechnen. Denn auch in diesem Jahr beweist die Theatergruppe Talent bei großem Durchhaltevermögen und hoher Motivation, vor allem aber Professionalität. Und einmal mehr beweist eine verpatzte Generalprobe, dass eine umso gelungenere Premiere folgt – mit kleinen und überaus erheiternden Pannen.

Vier Akteure und ihre Motivation