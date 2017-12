Markdorf Schalski übergibt 632 Unterschriften

Brief an den Bürgermeister: Der Initiator der Online-Petition gegen den Umzug der Markdorfer Stadtverwaltung ins Bischofsschloss beendet sein Vorhaben

Markdorf – Wegen seines Umzugs nach Oberteuringen hatte sich Thomas Schalski aus dem von ihm angestoßenen Vorhaben, ein Bürgerbegehren gegen den Umzug der Stadtverwaltung ins Bischofsschloss auf den Weg zu bringen, zurückgezogen (wir berichteten), doch ein Projekt wollte der frühere Markdorfer FDP-Mann noch zu Ende bringen: Die Unterschriftenliste seiner Online-Petition auf der Plattform "Openpetition.de", "Ein Hotel im Bischofsschloss in Markdorf", hat Schalski nun Bürgermeister Georg Riedmann übergeben. Dies teilte Schalski mit.

Zwar nicht persönlich, doch auf dem Postweg – wegen einer längerfristigen Erkrankung, wie er schreibt – ließ Schalski Riedmann Listen mit insgesamt 632 Unterschriften zukommen. Damit ein Bürgerentscheid zustande kommen kann, müssen sieben Prozent der wahlberechtigten Bürger einer Gemeinde ihre Unterschrift für ein Bürgerbegehren leisten. Im Falle Markdorfs wären dies 771 Unterschriften, bei 11011 wahlberechtigten Bürgern. Für ein Bürgerbegehren gelten aber strengere Vorgaben: So müssen die Unterzeichnenden in der Gemeinde, in der ein Bürgerentscheid durchgeführt werden soll, ihren Wohnsitz haben und sie müssen mit Klarnamen und kompletter Adressangabe unterzeichnen. Die Unterschriften der Online-Petition, die Schalski nun vorlegte, haben hingegen für die Verwaltung keinerlei bindende Wirkung. Sie sind lediglich eine Art Willensbekundung. Unter den Unterzeichnern finden sich davon abgesehen auch zahlreiche Personen von auswärts, teils auch von außerhalb der Region.

In einem Schreiben an die Presse moniert Schalski, dass Riedmann in seinen Augen die Auseinandersetzung mit der Bürgerschaft scheue und dass die Stadt auch nicht die E-Mail-Adressen der Stadträte herausgebe, damit diese zu einer Stellungnahme in der Sache aufgefordert werden könnten. Riedmann wiederum bedankte sich in einem Antwortschreiben bei Schalski. Eingehender zu dieser Form der Petition wolle er sich aber nicht äußern. In der Verwaltung ist man der Ansicht, dass ein Bürgerbegehren zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussicht auf Zulassung habe.