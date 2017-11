Markdorf Sanierungen am Bildungszentrum bis Sommer 2021

Die Stadt Markdorf und der Landkreis nehmen dringend notwendige Sanierungen am Bildungszentrum Markdorf in Angriff. Bis zu den Sommerferien 2021 sollen neue Fachunterrichtsräume und ein neuer Aula-Bereich entstehen. Auch in die alte Sporthalle wird kräftig investiert.

Der Gemeinderat hat einem Beteiligungsvertrag zwischen Stadt und Landkreis zugestimmt, der die Kostenverteilung für das Markdorfer Bildungszentrum (BZM) neu regelt. Künftig wird sich die Stadt Markdorf finanziell stärker am BZM beteiligen. Dazu gehören vor allem jene Kosten, die durch dringend notwendige Sanierungen entstehen. Durch die Neuregelung kann nun ein Sanierungs-Stau aufgelöst werden, der insbesondere in der alte Sporthalle entstanden ist, aber auch in den Unterrichtsräumen für Kunst und Naturwissenschaften im zu Beginn der 1970er Jahre errichteten Hauptgebäude. Berührt ist außerdem die zum Teil stark veraltete Heizungsanlage.

"Damit beginnt für uns heute eine neue Ära", freute sich Bürgermeister Georg Riedmann bei der Gemeinderatssitzung, bei der auch Harald Betting dabei war. Der Leiter des Bau- und Liegenschaftsamts des Bodenseekreises sollte den Gemeinderatsmitgliedern die geplanten Sanierungen erläutern. Schließlich wollten sich die Räte ein Bild von den auf die Stadt zukommenden Kosten machen, bevor sie über den bereits ausverhandelten Vertrag entscheiden. Eine neue, eine andere Zeit sei insofern angebrochen, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann, als dass der Markdorfer Rat künftig mitentscheiden soll, was am BZM geschieht. Das Gremium soll über alle Veränderungen künftig vorher informiert wird. Dies alles hat sich aus dem schulischen Wandel am Bildungszentrum ergeben, da durch den Schulentwicklungsprozess der vergangenen Jahre die von der Stadt getragene Werkrealschule mit der sich in Kreis-Trägerschaft befindenden Realschule verbunden wurde. Musste sich die Stadt Markdorf bisher mit einem Anteil von 22 Prozent an den am BZM anfallenden Kosten beteiligen, so wächst dieser Anteil nun auf 43 Prozent.

Dieses Verhältnis entspricht in etwa dem Anteil Kindern und Jugendlichen aus Markdorf, die das BZM besuchen. Die Neuregelung bewerten die Räte – fraktionsübergreifend – als gerechte Lösung. Auch vor dem Hintergrund, "dass das BZM 40 Jahre lang eine günstige Lösung für die Stadt bedeutet hat", so SPD-Fraktionssprecher Uwe Achilles. Roland Hepting (Umweltgruppe) zitierte den verstorbenen Heinz Koners, der das BZM als Markdorfer "Linzgau-Uni" bezeichnet hatte. Christiane Oßwald (Umweltgruppe) und Simon Pfluger (CDU) sahen im Schulkomplex an der Ensisheimer Straße einen wichtigen Standortfaktor, von dem die Stadt bereits seit vielen Jahren profitiere. Bürgermeister Riedmann wies darauf hin, dass man die ursprünglich vorgesehene höhere Kostenbeteiligung der Stadt erfolgreich "herunterverhandelt" habe.

Ohne kritische Rückfragen gaben die Räte ihre Zustimmung zum Vertragswerk aber nicht. "Was passiert, wenn der Markdorfer Gemeinderat einmal nicht mit Plänen des Kreises am Bildungszentrum übereinstimmen sollte", erkundigte sich Arnold Holstein (Freie Wähler). Werde dann trotzdem gebaut? Müsse Markdorf dennoch zahlen – für die Liegenschaft des Kreises? Sowohl der Kreis-Bauamtsleiter als auch Bürgermeister Riedmann beruhigten Holstein. Ohne Zustimmung der Stadt gebe es keine Veränderungen am BZM.

Sanierungen bis Sommer 2021

Erhebliche Veränderungen stehen indes für die nächsten Jahre an. Denn bis zu den Sommerferien 2021 sollen erhebliche Teile des Schulgebäudes saniert werden. Darunter fallen der naturwissenschaftliche Bereich im Untergeschoss und Fachunterricht-Räume sowie die Cafeteria auf der Erdgeschoss-Ebene. Wobei letztere durch einen Anbau erweitert und damit für die Ganztagesnutzung ertüchtigt werden soll. "Mehr Licht" laute die Idee hinter dem Konzept, erklärte Harald Betting den Räten. Unter Einsatz möglichst geringer Mittel sollen möglichst große Effekte und größtmöglicher Nutzen erreicht werden. Im Außenbereich zum Beispiel möchten die Planer vom Kreis die bestehende Treppen zu einer Bühnen-Anlage ausbauen. Eine Aula im Eingangsbereich habe das Regierungspräsidium vorgeschlagen – als einen Ort, so Bauamtsleiter Betting "für lebendige und gelebte Demokratie", neben seiner Funktion als Raum für größere Veranstaltungen.

Das wird anders in der Sporthalle

Die alte BZM-Sporthalle soll weiter als Versammlungsstätte dienen, aktuell genügt sie den Richtlinien des Brandschutzes jedoch nicht. Es werden Investitionen nötig, damit die alte Halle auch weiterhin für größere Veranstaltungen zum Beispiel im sportlichen Bereich oder für Konzerte mit bis zu 800 Besuchern genutzt werden kann. Dringend zu erneuern sind laut Harald Betting vom Bau- und Liegenschaftsamt des Kreises die museumsreifen Sanitäranlagen. Es werden neue Toiletten für Besucher entstehen. Die Vereine haben sich eine kleine Küche gewünscht. Verbessert wird neben der Energetik auch die Hallen-Akustik. Insgesamt koste die Sanierung 7 Millionen Euro, 1,9 Millionen Euro wird die Stadt zu tragen haben, so Betting. Für die Sanierung veranschlagt Betting rund ein Jahr ab Frühjahr. An eine energetische Sanierung der Glasfassade sei nicht gedacht. "Dafür ist die Energie derzeit viel zu billig", sagte Betting. Und der Kreis werde nichts unternehmen, solange kein umfangreiches Konjunkturpaket dazu dränge, räumte der Kreis-Bauamtsleiter die Sorgen der Räte aus, die sich vor der Kostenbeteiligung für die Fassadensanierung fürchten.