vor 4 Stunden SK Markdorf SÜDKURIER-Engel verteilt am Dienstag kostenlose Weckmänner

Der SÜDKURIER-Engel wird am Dienstag, 19. Dezember, in der Markdorfer Geschäftsstelle in der Hauptstraße 4 von 10 bis 13 Uhr kostenlos Weckmänner verteilen. Damit wollen wir unseren Lesern und Kunden Danke sagen.