vor 1 Stunde Stefanie Nosswitz Markdorf SKM-Geschäftsführer Emil Schuhmacher geht in Ruhestand

Emil Schuhmacher, seit 1993 Geschäftsführer des SKM Bodenseekreis mit Sitz in Ittendorf, geht in Ruhestand. Der neue Chef für den Betreuungsverein tritt im Oktober die Nachfolge an.