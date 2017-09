Markdorf SC Markdorf spendet Sportkleidung an Bürgerhilfsgemeinschaft

Trikots und Trainingsanzüge für Schulen in Rumänien

50 Trainingsanzüge, 40-Polo-Shirts, sechs bis acht komplette Trikotsätze, 15 Winterjacken und 40 neue Kinder-T-Shirts spendet der SC Markdorf an die Bürgerhifsgemeinschaft Jakab. Gerhard Klank und Uwe Schulz (von links) übergaben am Montag die Taschen und Kartons mit den Kleidern an Irma Jakab und Dietmar Künzig von der Bürgerhilfsgemeinschaft. Die Sportbekleidung geht an die Schulen im rumänischen Baraolt, die von Jakab und ihren ehrenamtlichen Helfern seit Jahrzehnten bereits unterstützt werden, so Irma Jakab. "Das ist ein ganz tolles Geschenk, die Kinder und Jugendlichen freuen sich riesig", lobt sie die Aktion des SCM, die bereits die zweite dieser Art ist. Im kommenden Frühjahr soll der nächste Hilfstransport nach Rumänien starten. Bild: Helmar Grupp