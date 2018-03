Markdorf SC Markdorf: Vorsitzender Erich Lorenz bleibt im Amt

Erich Lorenz bleibt Vorsitzender des SC Markdorf (SCM) und will den Gesamtverein entgegen seiner Ankündigung noch zwei Jahre leiten, um eine kontinuierliche Arbeit zu gewährleisten.

Zu seinem neuen Stellvertreter wurde bei der Hauptversammlung des Gesamtvereins Dietmar Künzig gewählt. Änderungen gibt es auch im Vereinswesen: Die mit acht Mitgliedern kleine Abteilung Freizeitsport, die einmal wöchentlich in der Halle kickt, löste sich auf und war bei der Jahresversammlung im Vereinsheim nicht vertreten.

Drei große Themen bewegen den SCM: Der Klassenerhalt der Fußballer, der neue Kunstrasen und das marode Clubheim. Gerhard Klank, Abteilungsleiter Fußball, hatte Erich Lorenz die Vorlage geliefert: Der Kunstrasen muss den Ansprüchen von Fußballern und Hockeyspielern genügen. Hier gebe es den von den Fußballern vorgeschlagenen Kompromiss, mit dem sie sich noch einverstanden erklären könnten. Bei der Entscheidung bat Klank "bei aller Neutralität" darum, die prozentuale Auslastung durch Fußball und Hockey zu berücksichtigen. Lorenz verwies auf 80 Prozent Nutzung durch die Fußballer und die Dringlichkeit einer Lösung, da der Rasen inzwischen sehr glatt und gefährlich zu bespielen sei.

Vernichtend sei die Expertenmeinung von Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel gewesen, der das marode Clubheim besichtigt hatte. Sein Resümee fasste Klank zusammen: "Er meinte, reparieren brauche man da gar nichts mehr." Es tropfe durchs Dach, dass man wegen des Asbests nicht vernünftig wiederherstellen könne. Zudem seien die Dusch- und Umkleidekabinen klein und nicht mit den Mannschaften gewachsen, die Heizung schon fünfmal umgebaut. Der Abteilungsleiter verwies zwar auf einen Sponsor, der den Architekten kostenlos zur Verfügung stelle, aber auch auf null Rücklagen und vergleichsweise geringe Zuschüsse durch den Badischen Sportbund. "Wenn ihr uns nicht helfen könnte, sind wir tot", wandte er sich an Bürgermeister Georg Riedmann. Erich Lorenz hatte die Vision eines großen und nachhaltigen "Wurfs" für alle Vereine und mit entsprechender Gastronomie. Er sprach die fehlende Möglichkeit der Hallennutzung an Wochenenden, in den Ferien und für Übernachtungen der auswärtigen Spieler bei Turnieren an, seitdem sie in der Obhut des Landkreises sei.

Zu allen Themen nahm Bürgermeister Georg Riedmann Stellung: In der Sitzung des Technischen Ausschusses im April werde entschieden, wer die Umgestaltung des Hauptspielfelds mache. Der für 2019 vorgesehene Kunstrasen müsse auch im Winter für den Fußballbetrieb turnierfähig sein und er freue sich, wenn auch der Hockeyverein dort spielen könne. "Auch beim Clubheim bin ich mir ganz sicher, dass sich der Gemeinderat nicht lumpen lässt." Ein Verein mit solch großer Bedeutung wie der SCM, der viel Jugendarbeit und Feste mache, werde sicher einen namhaften Betrag und Unterstützung bekommen. Die Halle musste aus Brandschutzgründen in die Verantwortung des Landratsamtes abgegeben werden und sei für viele Veranstaltungen mit hunderten Zuschauern und auch Übernachtungen nicht zugelassen. Man suche nach Alternativen.

Vorsitzender Erich Lorenz dankte seinem bisherigen Stellvertreter und "Perle" Markus Kieferle, der sein Amt aufgegeben hatte. Kieferle habe sich als Führungsspieler eingebracht, war beim Tennis engagiert und sein Sohn kickt mittlerweile mit. Lorenz würdigte seinen steten Arbeitseinsatz an vorderster Front und verabschiedete ihn für eine "Pause" mit einem Präsent. Schriftführerin Brigitte Diwisch bedauerte die immer geringer werdende Zahl der Anwesenden in einem Verein mit rund 720 Mitgliedern.

Kontakt

Vorsitzender des SC Markdorf ist Erich Lorenz, Telefon 0 75 44/17 68, sein Stellvertreter Dietmar Künzig, Schriftführerin Brigitte Diwisch, Kassierer Wolfgang Ehrmann, Jugenbetreuer Olaf Schörnack. Abteilungsleiter Fußball Gerhard Klank, Abteilungsleiter Tischtennis Herbert Dreher, Abteilungsleiter Tennis Carlos Sancho.

Informationen im Internet: www.sc-markdorf-1910.de