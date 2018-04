Markdorf Rückepferde Emil und Mala ziehen Stämme aus dem Wald

Höchstleistung mit zwei PS: Die zwei Kaltblüter-Rückepferde von Robert Pritzi – Emil und Mala – können ordentlich ziehen und transportieren gefällte Stämme schonend aus dem Wald von Karl King.

Robert Pritzi dreht sich eine Zigarette, während Emil und Mala danebenstehen und dampfen. Alle drei haben sich die Pause verdient. Mala, die zehnjährige Kaltblüterstute, und ihr ein Jahr jüngerer Geschirrgenosse Emil allerdings ganz besonders. Das zeigen jene Stämme, die ein Stück weiter längs des Wegs liegen. Sie wurden an diesem Morgen von den beiden Holländischen Kaltblütern binnen weniger Stunden aus Karl Kings kleinem Waldstück am Gehrenberghang herausgerückt. "Die sind immer schon ganz wild darauf, sobald ich sie angeschirrt habe", erklärt Robert Pritzi. Der Forstunternehmer aus Eschach bei Aichstetten hat seine beiden Arbeitspferde im Anhänger aus dem Allgäu mitgebracht. Dass sie ziehen sollen, muss man ihnen nicht zweimal sagen. So sehr legen sie sich ins Zeug, dass es scheint, als habe der Mann an den langen Leder-Leinen weit mehr damit zu tun, seine Pferde zu bändigen, als sie zum Ziehen zu ermuntern.

Reine Rückepferde für die ausschließliche Arbeit im Wald hat der Forstunternehmer nicht mehr. Mala und Emil ziehen auch seine Kutsche, was sich bei ihrer Arbeit bemerkbar macht. Denn die ausschließlich im Gehölz ziehenden Tiere suchen sich ihren eigenen Weg, während Emil und Mala auf die Anweisungen Robert Pritzis reagieren. "Sie folgen zentimetergenau", erklärt er. Das müssen sie auch – sonst wären sie für den Fahrdienst kaum geeignet.

Karl King steht die Freude am Tun der Tiere ins Gesicht geschrieben. Dass er den Forstunternehmer den langen Weg hat machen lassen, tut ihm allenfalls wegen der vielen Kilometer leid. "Aber hier in der Gegend gibt es ja niemanden mehr, der das macht", erklärt der Waldbesitzer. Das Stämmerücken per Pferd erinnert an Szenen, wie man sie höchstens noch aus einem alten Heimatkundebuch kennt. Doch aus ökologischer Sicht gibt es nichts Schonenderes: "Weil das besser für den Boden ist", sagt King. Wo die mächtigen Vollernter-Reifen drüber malmen, wird der Untergrund derart stark verdichtet, dass dort längere Zeit kaum mehr etwas wachse. Es ist Forstunternehmer Pritzi, der eine Lanze für seine Zunft bricht. Inzwischen habe sich der Maschinenpark für den Abtransport von Stämme sehr weit aufgefächert. Für die verschiedenen Zwecke gebe es unterschiedliche Geräte auch leichtere Fahrzeuge mit extrabreiten Reifen oder solche mit Raupen, damit sich die Last auf den Boden verteilt.

Auf die vier Hufe der Kaltblüter Pritzis verteilen sich je rund 850 Kilogramm Last. Dies, so erläutert der Pferdehalter, entspreche in etwa auch jener Last, die ein Tier ziehen könne. "Das hängt natürlich auch von der Beschaffenheit des Bodens ab." Sinken die Stämme in feuchtem Grund ein oder geht es gar bergauf, falle das Rücken schwerer als auf gut gängigem Boden.

"Warum ich gern mit meinen Pferde schaffe?", fragt Robert Pritzi zurück. "Eigentlich bin ich ein Naturmensch – mit den Tieren ist es ein ganz anderes Erleben – man hört die Vögel zwitschern, hört die Äste knacken, riecht den Pferdeschweiß, spürt die Lust der Tiere bei der Arbeit." Vormachen dürfe man sich indes nichts. "Die Zeit der Rückpferde ist Vergangenheit", erklärt Pritzi. Schön anzuschauen, doch für den breiten Einsatz in der Forstwirtschaft endgültig nicht mehr praktikabel. Eher was für Liebhaber – so wie ihn selbst, erklärt der Forstunternehmer, der die althergebrachte Arbeitsmethode vom Vater und von dessen Vater übernommen hat. Mit knappen Zurufen geht es nun weiter. Prizzis Pferde trotten zum nächsten Stamm, warten geduldig, bis die Kette um das Holz gelegt ist und stemmen sich dann wieder in die Last.

Pferde als Arbeitstiere

Robuste Kaltblüter sind klassischen Arbeitspferde. Die Landwirtschaft, das Transportwesen, aber auch den Bergbau haben sie – neben den wegen deren geringerer Größe besonders geeigneten Ponys – als "Grubenpferde" lange Zeit geprägt. Erst der immer rasanter werdende technische Fortschritt im 20. Jahrhundert verdrängte die Kaltblüter aus ihren angestammten Aufgabenbereichen. Übrig blieben die Arbeitsbereiche als Kutschpferd, ganz selten noch als werbewirksame Zugpferd für Brauerrei-Wagen. Relativ lange – noch bis in die 60er Jahre – wurden Vierbeiner als "Rückpferde" eingesetzt, um Baumstämme aus dem Wald zu ziehen. Die naturnahe Forstwirtschaft schirrt Kaltblüter auch weiterhin an, lassen sich durch ihren Einsatz doch Rückegassen im Wald vermeiden. Und die Pferde verursachen – anders als die schweren holzwirtschaftlichen Maschinen – keine größeren Schäden am Boden. (büj)