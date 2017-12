Markdorf Rorate-Gottesdienste in der dunklen Kirche

Nur warmes Kerzenlicht erhellte am frühen Morgen die Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Markdorf. Dreimal feiern die Katholiken im Advent Rorate-Gottesdienst. Am 22. Dezember, dem letzten Gottesdienst, schließt sich ein gemeinsames Frühstück an.

Es irrt jener, der glaubt, dass morgens um sechs Uhr Markdorf noch schläft. Auch wenn es noch stockfinster ist und sich der Tag erst in gut einer Stunde anschickt, sich aus dem Dunkel der Nacht zu schälen, gibt es einen Ort, der von warmem Kerzenlicht erhellt ist. Das ist die einzige Lichtquelle an diesem Freitagmorgen im Rorate-Gottesdienst in Sankt Nikolaus. Unzählige Flämmchen züngeln in Kerzengläsern im Lufthauch der sich öffnenden und wieder schließenden Kirchentüren. Viele Markdorfer betreten zu dieser frühen Stunde das Gotteshaus.

Wie lange diese Art von Gottesdiensten nicht nur in Markdorf, sondern überall auf der Welt gefeiert wird, kann keiner genau sagen. "Seit ich denken kann, gibt es bei uns die Rorate", sagt Mesnerin Resle Moser. "Schon als Kind bin ich im Advent immer von Fitzenweiler morgens um halb sechs runter in die Kirche gelaufen." Damals noch bei viel Schnee und Eiseskälte. Heute ist die Pfarrkirche gewärmt und der Gehrenberg zeigt sich nur noch ganz selten tief verschneit. Dennoch tut man an diesem Freitagmorgen gut an einem warmen Mantel. Das weiche Licht tut sein Übriges, die Herzen unter dem Mantel zu erwärmen.

"Als wir Kinder waren, gab es immer nach der Messe bei Frau Zimmermann in der Weinsteige einen warmen Kaba und ein Honigbrot", erinnert sich Resle Moser. Denn auch das gebietet der Brauch: das gemeinsame Frühstücken nach dem Gottesdienst. "Normalerweise gibt es nach der Messe für alle Besucher ein Frühstück in der Mittleren Kaplanei", sagt die Mesnerin. Diesen Advent aber sei durch die Bauarbeiten im Gemeindehaus alles etwas anders. An diesem Freitagmorgen muss das Frühstück ausfallen. Erst nächste Woche am Freitag, 22. Dezember, nach der letzten Rorate-Messe in diesem Advent, ist jeder Kirchengast nach dem Gottesdienst im Zunfthaus Obertor zum gemeinsamen Frühstück eingeladen.

Die Kirchenbänke füllen sich, die Geräusche nehmen ab; jeder ist gebannt vom warmen Lichtschein. Dann wird es mucksmäuschenstill in Sankt Nikolaus und von der Empore ertönen die Klänge von Orgel und Horn. Und wenn nach dem getragenen Gesang des Frauenchörles alle gemeinsam den "Morgenstern der finstern Nacht" begrüßen, dann will man glauben, das Licht gehe wirklich auf, wie es dies einst in Bethlehem tat.

Es ist ein feierlicher, ein erhabener Moment an diesem kalten, dunklen und doch so warm erhellten Markdorfer Morgen. Ein Moment, der dem Wort "Herrgottsfrühe" eine ganz neue oder seine eigentliche Bedeutung zurückgibt. Ein Moment, der einmal wieder ins Bewusstsein ruft, dass es sich lohnt, in aller Frühe aufzustehen.

Rorate-Gottesdienste

Ihren Ursprung haben die Rorate-Messen in sehr früher Zeit. Die Worte des Propheten Jessaja "Rorate caeli desuper – Tauet, Himmel, von oben" gaben diesem im Advent gefeierten Gottesdienst einst den Namen. Vermutlich wurden schon kurz nach der Ausbildung der Adventsliturgie solche Rorate-Ämter gefeiert. Zum heutigen Brauchtum gehört es, dass diese Messen nur bei Kerzenschein und möglichst früh gefeiert werden, wenn es draußen noch dunkel ist. Anschließend kommen alle Gottesdienstteilnehmer mit dem Pfarrer zum Frühstück zusammen.