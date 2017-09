Markdorf Ritter, Mägde und herrliche Gaukelei

Tausende Besucher strömen am Samstag und Sonntag aufs Mittelalter-Festwochenende nach Markdorf. Das bunte Treiben sorgte für Begeisterung bei Groß und Klein.

Jubel und reichlich Trubel herrschte an den vergangenen zwei Tagen in Markdorfs beschaulicher Altstadt. Mit einem Mittelaltermarkt wollte die Stadt einen famosen Abschluss der 1200-Jahr Feierlichkeiten den Bürgern bieten. Zusammen mit den Veranstaltern von "Mittelalter, Mummenschanz und Völlerei" versetzte man den alten Stadtkern zwischen Ober- und Untertor in die Zeit, als Markdorf noch Maracdorf hieß, tapfere Ritter um die Gunst edler Jungfern buhlten und Gaukler und fahrende Spielmannsleut von Ort zu Ort reisten, um das Volk zu unterhalten. Eröffnet wurde der Markt von Marktvogt Eduard von Sonneberg sowie Schultes Georg Riedmann und seiner Frau Christiane, die stilecht in mittelalterlicher Gewandung erschienen waren. Pfarrer Ulrich Hund nutzte derweil das rege Treiben und stattete, ebenfalls in Gewandung, dem Seehaufen in seinem Lager einen Besuch ab. Ehrenhauptmann Hubert Zachert war derart freudig angetan, dass er nicht umhin kam, mit dem Pfarrer nach echter Landsknechtsart, also scherzend und lachend, anzustoßen.

Eifrig gewerkelt und vielerlei Dinge wurden bei den Handwerkern und den Händlern in der Obertorstraße, Marktstraße und rund um den Hexenturm feilgeboten. Kerzenzieher, Steinschleifer Buchdrucker, Astronom und viele mehr buhlten um die Taler der Massen. Fast schon fühlte man sich tatsächlich an einen Markttag in das 14. Jahrhundert zurückversetzt. Vollendet wurde die besondere Stimmung durch die Spielmannsgruppen, die singend, tanzend und dudelnd durch die Gassen zogen. Die Barden Lothar und Tancredo boten allerlei deftige und zotige Lieder dar und auch die Sueben zogen mit ihren Trommeln und Dudelsäcken umher und unterhielten mit ihren eingängigen Stücken die Leute in den Gassen.

"Es ist eine wirklich tolle und ganz eigene Atmosphäre hier, echt mal was anderes", findet Michael Holz aus Bermatingen. Auch Lotte Pieper und ihre beiden Söhne Tim und Nils aus Ravensburg haben ihren Spaß: "Ich finde die Ritter am besten", so der neunjährige Nils."

Über Markdorfs Innenstadt lag schon am Samstagabend eine ganz besondere, faszinierende Atmosphäre. Beim Streifzug durch die Gassen und Plätze konnte man beinah glauben, eine Zeitreise ins Mittelalter unternommen zu haben. Es spielten Gaukler und Barden auf, es wurde Mummenschanz betrieben, gefeilscht und gehandelt, es flossen Gerstensaft und Honigwein in süffigen Strömen, es duftete nach Gebackenem und Gebratenem, es kursierten Geschichten aus finsteren Zeiten und allerorts herrschte ein munteres Treiben.

Das ergab ein einmaliges, noch nie da gewesenes Bild in Markdorf. Kerzen, Fackeln und Feuerstellen tauchten alles in ein weiches, unwirkliches Licht. Lachen und scherzen war an den vielen Spelunken zu vernehmen und dazwischen ertönten Saitenklänge und derbe Trinkgesänge. Erst als gegen 21 Uhr der Regen einsetzte, leerten sich die vielen Tische und Bänke, und es galt, noch ein bisschen näher zusammen zu rücken. Wenig wunderlich, dass die überdachten Tavernen-Thekenplätze mit barem Taler bezahlt wurden. Großes schauspielerisches Geschick indes erwiesen die Schankleute und lockten ihren Zechern mit theatralischen Eifer den einen oder anderen Kreuzer aus der Tasche. Quittiert mit einem lauten "Trinkgeld! Dankeschööön!" galt dieser Obulus im Mittelalter den Wirtsleuten zum "Vertrinken", am Samstagabend aber war dies als Wertschätzung gegenüber den Schankwirten und der allerorts erlebbaren Gastlichkeit gedacht.