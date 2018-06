Markdorf Ringe für 12 Markdorfer Storchenküken

Die in diesem Frühjahr geschlüpften Jungtiere werden zum ersten Mal begutachtet. Die Nester befinden sich unter anderem auch am Eisweiher, wo der SÜDKURIER bei der Beringung der Tiere live dabei sein konnte. Für den BUND Markdorf kümmert sich Ira Brzoska ehrenamtlich um die Betreuung der großen Vögel.

Markdorf – Ira Brzoska ist ein wenig aufgeregt, als sie sich zum ersten Mal alleine der Herausforderung stellt, die Storchenküken in den Markdorfer Nestern zu beringen. Die Ringe sind für die Störche eine Art Personalausweis: Mit ihrer Hilfe kann man die Tiere jederzeit wiedererkennen. Ganze zwölf Küken in drei Nestern bekommen an diesem Abend ihren Ring.

Die ältesten Storchenküken finden sich auf dem Lettenhof. "Sie sind sicher schon zwischen sechseinhalb und sieben Wochen alt", berichtet Ira Brzoska. Die Küken in den Nestern am Eisweiher und im Hepbacher-Leimbacher Ried seien hingegen erst vor etwa fünfeinhalb Wochen geschlüpft. "Ich habe extra einen Beringkurs bei der Vogelwarte gemacht, damit ich diese schöne Aufgabe übernehmen kann", sagt Brzoska. An dieses Ehrenamt sei sie durch ihren Nebenjob beim BUND und ihre Begeisterung für die Storchenkamera gekommen.

"Ich fand Störche schon immer ganz wundervoll und faszinierend. Vermutlich mag diese Tiere aber jeder. Sie sind echte Sympathieträger", erklärt die Storchenexpertin. Aufgrund ihrer Arbeit und ihrem großen Interesse an den Tieren weiß Ira Brzoska, dass Störche nest-, aber nicht partnertreu sind. "Dadurch, dass alle Störche wieder zu ihren Nestern zurückkehren, verändern sich die Paare aber kaum. Manchmal kommt jedoch einer der Storche zu spät und stellt dann fest, dass sein Partner aus dem vergangenen Jahr schon einen Ersatz gefunden hat", erklärt sie. Dann komme es tatsächlich zu bösen Streitigkeiten, bei denen sogar manchmal Eier aus dem Nest geworfen werden."

Die meisten Markdorfer Störche überwintern in der Gehrenbergstadt. Ira Brzoska erklärt: "Sie brüten dann jedes Jahr, bis ins hohe Alter." Ein Storch wird in der Regel zwischen 20 und 30 Jahre alt. Mit Hilfe der Beringung kann man die Störche dann während all dieser Jahre wiedererkennen, wenn sie nach Markdorf zurückkommen sollten.