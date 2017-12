Markdorf Richard Gratwohl: "Das Festliche mag ich sehr gern"

Auf einen Kaffee mit... Richard Gratwohl, Markdorfer Frisör, über die Bedeutung von Weihnachten, Glaube, Kitsch und Kreativität.

Herr Gratwohl, Sie freuen sich immens auf Weihnachten. Was bedeutet das Fest für Sie?

Das ist Besinnlichkeit, Ruhe, Frieden, Freude, Spaß, Familie, Menschen, die ich gerne habe und die mir wichtig sind. Und natürlich Christi Geburt.

Sind sie gläubig?

Ja. Wir gehen in die Kirche und mir sind die Symbole der Kirche sehr wichtig. Wie die Prozession an Christi Himmelfahrt, wenn man um eine gute Ernte bittet, oder bei der Taufe, dass eine schützende Hand über einen ist.

Wie feiern Sie denn?

Oh, ich stimme mich schon ab Oktober auf Weihnachten ein mit der Einrichtung des Dekoladens mit weihnachtlichen Accessoires und der Dekoration der Geschäfte. Wenn alles fertig ist, habe ich zwischen 2000 und 2500 Christbaumkugeln aufgehängt und am Weihnachtskranz hängen 50 Teile. Mein privater Weihnachtsbaum steht so, dass man ihn von außen sehen kann. Mich freut´s, wenn jemand reinguckt und den schön findet. Ich gucke auch gern bei anderen. Die Weihnachtsdeko bringt festlichen Glanz und Licht in die dunkle Zeit, beim Fest benutzt man Sonntagsgeschirr, kocht etwas Besonderes, zieht sich schön an. Das Festliche mag ich sehr gern.

Wie verlaufen die Feiertage bei Ihnen?

Heiligabend verbringe ich mit meinem Partner bei meinen Eltern. Diesmal gibt es Raclette und heißen Stein mit Fleisch. Wir singen und machen Bescherung. Am 1. Weihnachtsfeiertag ist nach dem Kirchgang Treff mit allen Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen mütterlicherseits, der Familie Holstein, das sind 60 Personen. Wir treffen uns seit jeher in der Besenwirtschaft meines Cousins in Tettnang. Dort wird geschwätzt und gefeiert, gesungen, manche spielen auf ihren Instrumenten, alle trinken Kaffee, essen Kuchen, Würstle und Salate. Jeder bringt etwas mit.

Das hört sich sehr lebendig an. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist dann Ruhe angesagt?

Von wegen (lacht). Da gehen wir erneut in die Kirche und anschließend zur Familie väterlicherseits. Das Gleiche noch mal, aber es gibt russische Eier. Meine Nichten und Neffen basteln mir immer etwas. Ich schenke auch gern Selbstgemachtes, denn es ist mir wichtig, dass ich mir Gedanken und Mühe mache für denjenigen, den ich beschenke. Ich habe schon Essig und Öl mit diversen Kräutern angesetzt, Brot gebacken und Eierlikör gemacht.

Woher kommt Ihre Lust auf Weihnachten, auf das sich viele nicht mehr freuen können?

Aus meiner Familie. Es war immer ein schönes Fest. Meine Eltern haben es stets besonders gemacht. Es ging zwar bei der Großfamilie auch sehr laut zu, war aber trotzdem besinnlich und atmosphärisch. Und es sind immer Kinder da, dann wird Weihnachten besonders schön.

Apropos Kind: Waren sie schon in jungen Jahren kreativ, auch was Ihren Beruf angeht?

Immer schon. Ich durfte meine Kindergärtnerin kämmen, ihr Frisuren machen und die Puppen meiner Schwesterb waren stets gestylt mit Haarfrisuren und Kleidern aus Stofftaschentüchern.

Wie kam die Liebe zu den Haaren?

Das hat mir immer gefallen und meine Tante hatte einen Frisörsalon. Die Atmosphäre fand ich klasse und den Geruch. Allerdings mochte ich auch den in chemischen Reinigungen. Vor einigen Jahren traf ich meine Grundschul-Zeichenlehrerin und fragte sie, ob sie sich an mich erinnern könne, und sie meinte: "Ja, du hast immer so schräge Farben genommen und die Haare lila gemalt." Kreativ waren wir beim Spielen. Wir haben Hütten mit Kartons, Europlatten und Wachstuchdecken von der Oma gebaut und nicht mit Vorgefertigtem gespielt.

Nun leben Sie Ihre Kreativität beruflich aus. Was reizt Sie hier besonders?

Ein Chef sagte mal, "man kann anziehen, was man will, oben schaut der Kopf heraus". Die schönste Kleidung ist nichts, wenn die Frisur nicht passt. Und man möchte und kann mit der Frisur etwas ausdrücken. Schon in der Pubertät hat man mit seiner Haarpracht gezeigt, ob man Öko, Popper oder Grufti ist. Wenn man jemandem verändern darf, macht das Spaß.

Ihre Auffassung von Kreativität hat sich ja gewandelt.

Ja. Anfangs dachte ich, Omi bekommt eine pinke Strähne, dann ist sie aufgepimpt und glücklich. Aber das passt halt nicht zu jedem. Schön für mich ist, wenn man ein Omale hat zum Waschen und Legen und sie dann flott frisiert. Und wenn Oma sagt, jetzt fühle ich mich flott.

Was ist für Sie die tollste Herausforderung?

Hochzeiten. Du möchtest die Kundin an dem Tag glücklich machen, so dass sie sich 20 Jahre danach beim Betrachten der Fotos immer noch schön findet. Hochzeiten sind immer sehr aufregend. Da bin ich auch nervös und angespannt, weil es etwas Besonderes ist.

Manche wandeln sich an diesem Tag, bedingt auch durch festliche Kleidung und Make-Up, zu einem ganz anderen Menschen.

Entweder möchten sie an dem Tag Prinzessin sein oder ihrem Stil treu bleiben. Ist die Frau ein Jeanstyp, trägt jedoch eine Robe, dann darf sie sich ruhig im positiven Sinne ,verkleiden´.

Viele wollen eine "In-Frisur", wie sehen Sie das?

Ist sie nicht typgerecht, kommt die Frau nicht mehr. Aber man kann mit Mode spielen. Einen Bob gibt es mit Voll- oder fransigem Pony, kurzgestuft oder länger, das kann man passend schneiden.

Wie kommt es, dass viele Menschen "ihrem" Friseur auch Privates anvertrauen?

Weil sie Vertrauen haben. Es ist ganz wichtig, dass es zwischenmenschlich zwischen Friseur und Kunde stimmt. Beide müssen sich mögen. Das ist schon freundschaftlich. Man hat ein enges Verhältnis wegen häufigen Treffen und die Arbeit ist intim; man geht an die Haare und begibt sich dem Friseur vertrauensvoll in die Hände – wortwörtlich und im übertragenen Sinn. Aber es versteht sich von selbst, dass man nichts ausplaudert. Schön finde ich, dass man mal was vor der Zeitung weiß (schmunzelt).

Sie sind Mitglied der Trachtengruppe. Was hat Sie dazu bewogen, den Vorsitz zu übernehmen?

Ich mag die Tradition. Sie steht für Sachen, die ich gerne mag: Beständigkeit. Wir machen Osterbrunnen, den Blumenteppich durch die Marktstraße, wir gehen bei Prozessionen mit. Wir repräsentieren die Stadt und verschönern als schmückendes Beiwerk Veranstaltungen. Vielleicht organisieren wir auch nächstes Jahr wieder einen Nikolaus, den Familien bestellen können.

In dieser Rolle haben Sie selbst Erfahrung?

Ich mache diesen Job bei meinen Nichten und Neffen und bei einigen Familien aus meinem Bekanntenkreis. Das ist toll: Ich höre Konzerte und bringe Geschenke. Der Nikolaus ist überall, nur nicht mehr in der Familie; das finde ich schade.

Fragen: Christiane Keutner