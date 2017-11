Markdorf Religiöse Motive in Markdorfer Schaufenstern

Vierte Plakatausstellung in den Innenstadt-Geschäften mit Marien-Darstellungen aus Kirchen und Kapellen

Zu den Zielen von "Markdorf Marketing" gehört es, die Attraktivität des Standorts zu steigern. Um dies zu erreichen, arbeiten keineswegs nur Geschäftsleute und Verwaltung zusammen. Beteiligt sind auch die Kirchen: Wieder lädt eine Schaufenster-Ausstellung mit religiösen Motiven in Geschäften zum Betrachten ein. Dieses Mal werden in den Auslagen von insgesamt 18 Markdorfer Unternehmen keine Heiligen gezeigt, sondern Plakate mit Madonnen-Bildern oder Marien-Figuren. "Es ist wohl ihre Mütterlichkeit, die Maria so anziehend macht – und weshalb sie von so vielen Künstlern dargestellt wurde", vermutet Johanna Bischofberger, Gemeinderätin und im Vorstand des Markdorfer Kunstvereins.

Nicht Strenge, sondern Milde werde mit Maria verbunden, was Pfarrer Ulrich Hund mit dem Hinweis auf diverse Schutzmantelmadonna-Darstellungen bestätigt. Und natürlich taucht auch die berühmte Schutzmantelmadonna aus Markdorf auf. Zu Beginn der frühen Neuzeit war sie Ziel vieler Wallfahrer und Gegenstand tiefer Verehrung.

Das Bild und die Informationen zur Schutzmantelmadonna fürs Plakat im Schuhhaus Heilmaier hat im Übrigen Silke Walk besorgt. Die 14-jährige Schülerin recherchierte, fotografierte und beschrieb im Rahmen ihres Praktikums zur Berufsorientierung an Realschulen, das sie im Stadtmarketing-Büro absolvierte. "Mir hat die Glasbild-Madonna besonders gefallen", erklärt Silke Walk, der die kreative Herausforderung bei ihrem Projekt besonderen Spaß bereitete.