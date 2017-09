Markdorf Relativ hohe Wahlbeteiligung in Markdorf gegen 14 Uhr

Relativ hohe Wahlbeteiligung in Markdorf gegen 14 Uhr

Das Rathaus vermeldet den aktuellen Stand zur Bundestagswahl: Es sind 50 Prozent.

In Markdorf zeichnet sich am Sonntagnachmittag eine relativ hohe Wahlbeteiligung ab: Um 14 Uhr hatten ziemlich genau 50 Prozent der Wahlberechtigten bereits ihre Kreuzchen gemacht. Vor vier Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt rund 46 Prozent. Dies liegt aber auch daran, dass dieses Mal die Zahl der Briefwähler, dem langjährigen Trend entsprechend, nochmals höher sei als bei der Bundestagswahl 2013, so Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess gegenüber dem SÜDKURIER. Gegen 17.15 Uhr lesen Sie hier den Stand der Wahlbeteiligung eine Stunde vor Urnenschluss.